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Правила оклейки обоев
Ремонт квартиры или загородного дома может включать в себя различные работы: на финальном этапе зачастую требуется выполнить внутреннюю отделку помещения, для чего используются самые различные материалы. Обои для оклейки стен – один из самых популярных материалов, который благодаря своей доступности и функциональности, а также простоте монтажа, уже много лет пользуется высоким спросом среди наших сограждан. Финальный результат во многом зависит от правил подготовки поверхности, а также соблюдения ряда правил поклейки обоев. Отделочные материалы ведущих производителей можно приобрести в интернет-мазанине Евростиль.
Подготовительные работы
Перед поклейкой обоев требуется подготовить поверхность стен:
- Необходимо обесточить электропроводку – достаточно выключить соответствующие автоматы в электрическом щитке.
- Стены освобождаются от картин, розеток и выключателей.
- Чтобы новые обои надежно приклеивались к поверхности, необходимо полностью удалить старое покрытие. Если поклеить новые обои поверх старых, то со временем они начнут пузыриться и отслаиваться от стен. Для облегчения работ можно использовать штапель: оставшиеся куски смачивают теплой водой, после чего их можно легко удалить.
- Если стены были окрашены, то для удаления слоя краски требуется специальные химические препараты. Электроинструмент, оснащенный наждачной насадкой – хороший помощник для удаления старого покрытия.
- После удаления старого покрытия поверхность необходимо тщательно выровнять. Если имеются небольшие неровности, то можно использовать шпаклевку, которая позволит устранить локальные дефекты стен. Неровности по всей поверхности стены необходимо полностью зашпаклевать, а затем обработать ее наждачной бумагой.
После выполнения данных работ можно приступать непосредственно к самой поклейке обоев – для этого не потребуются специальные навыки и специальный инструмент. Напомним, что выбрать и приобрести обои в Украине для качественного ремонта можно в компании Евростиль.
Поклейка обоев
Чтобы результат поклейки обоев приносил только положительные эмоции необходимо придерживаться ряда правил:
- Грунтование стен – при помощи слабого раствора клея для обоев обрабатывается поверхность стены. Каждая упаковка клея имеет инструкцию по приготовлению клеящего состава или грунтовки.
- Выбор способа поклейки зависит от типа обоев. Обычно клеевой состав наносится на внутреннюю сторону обоев, однако в ряде случаев необходимо наносить клей на поверхность на определенную ширину, что позволяет избежать преждевременного высыхания состава.
- Очень важно правильно наклеить первый лист: для его выравнивания следует использовать строительный уровень. Последующие листы выравниваются по первому.
- Углы помещения – листы наклеиваются внахлест, далее при помощи иголки удаляются возможные остатки воздуха между полотном и стеной.
- Места розеток помечаются на листе ручкой – после высыхания полотна необходимо прорезать отверстие под розетку, затем скрыть неровности декоративной пленкой.