Правила оклейки обоев

Ремонт квартиры или загородного дома может включать в себя различные работы: на финальном этапе зачастую требуется выполнить внутреннюю отделку помещения, для чего используются самые различные материалы. Обои для оклейки стен – один из самых популярных материалов, который благодаря своей доступности и функциональности, а также простоте монтажа, уже много лет пользуется высоким спросом среди наших сограждан. Финальный результат во многом зависит от правил подготовки поверхности, а также соблюдения ряда правил поклейки обоев. Отделочные материалы ведущих производителей можно приобрести в интернет-мазанине Евростиль.

Подготовительные работы

Перед поклейкой обоев требуется подготовить поверхность стен:

Необходимо обесточить электропроводку – достаточно выключить соответствующие автоматы в электрическом щитке. Стены освобождаются от картин, розеток и выключателей. Чтобы новые обои надежно приклеивались к поверхности, необходимо полностью удалить старое покрытие. Если поклеить новые обои поверх старых, то со временем они начнут пузыриться и отслаиваться от стен. Для облегчения работ можно использовать штапель: оставшиеся куски смачивают теплой водой, после чего их можно легко удалить. Если стены были окрашены, то для удаления слоя краски требуется специальные химические препараты. Электроинструмент, оснащенный наждачной насадкой – хороший помощник для удаления старого покрытия. После удаления старого покрытия поверхность необходимо тщательно выровнять. Если имеются небольшие неровности, то можно использовать шпаклевку, которая позволит устранить локальные дефекты стен. Неровности по всей поверхности стены необходимо полностью зашпаклевать, а затем обработать ее наждачной бумагой.

После выполнения данных работ можно приступать непосредственно к самой поклейке обоев – для этого не потребуются специальные навыки и специальный инструмент. Напомним, что выбрать и приобрести обои в Украине для качественного ремонта можно в компании Евростиль.

Поклейка обоев

Чтобы результат поклейки обоев приносил только положительные эмоции необходимо придерживаться ряда правил: