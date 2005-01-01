Кулеба назвав країни, які можуть відвідувати українці

Всього в список входить 42 країни.

В умовах пандемії COVID-19 громадяни України можуть відвідувати 42 країни без будь-яких умов або ж при виконанні певних вимог. За минулий тиждень кількість "відкритих" для українців країн збільшилася на 4, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що до даного переліку приєдналася Вірменія, куди можна прибути за умови 14 днів самоізоляції. Також до переліку увійшли три інші менш популярні серед українців країни Буркіна-Фасо, Того і Чад.

Також українці можуть вільно приїхати в такі країни: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови, Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

Умови перетину кордонів кожної країни відрізняються. Міністерство закордонних справ рекомендує перед поїздкою вивчити ці правила. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.