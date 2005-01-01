Щеплення від пневмокока стануть обов'язковими з 2022 року

На даний момент вирішується питання про виділення коштів на закупівлю вакцини.

Найближчим часом до Національного календаря щеплень України буде введено щеплення від пневмококової інфекції. За попередніми даними, це станеться у 2022-му році. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, в червні поточного року національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров'я включити до національного календаря щеплень вакцину проти пневмококової інфекції. 31 липня 2020 го року оперативний штаб МОЗ розглянув пропозицію і погодився внести необхідні зміни.

- Вона (вакцинація) буде проводитися триразовим щепленням. Перші дві будуть робитися в перший рік життя, третя - на другий рік життя. Ми затвердили вікову групу, ми позначили коефіцієнт охоплення, і на даний момент будемо проводити переговори з Мінфіном для того, щоб включити в бюджет 2020 року кошти на закупівлю вакцини, - повідомив головний санітарний лікар України.

Також напередодні 1 вересня він нагадав, що всім дітям до 6 років повинні бути зроблені чотири щеплення - проти дифтерії, коклюшу, правця та поліомієліту, одне щеплення проти кору, краснухи та паротиту, три щеплення проти гепатиту B і гемофільної інфекції та одне щеплення проти туберкульозу .

У шість років додатково проводиться вакцинація проти кору, краснухи та паротиту, а також від дифтерії, правця та поліомієліту. Якщо всі ці щеплення зроблені, то наступна вакцинація передбачена в 14 років - тоді проводиться вакцинація від поліомієліту, в 16 років - від дифтерії і правця. Після цього кожні 10 років необхідно робити ревакцинацію від дифтерії і правця.

Ляшко додав, що вакцинація дорослих та дітей проводиться безкоштовно, і зазначив, що вся вакцина закуплена і є в наявності в лікарнях. У тому ж випадку, якщо в поліклініці повідомляють про відсутність безкоштовної вакцини, заступник міністра МОЗ рекомендував дзвонити на гарячу лінію.