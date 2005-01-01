Компьютерные столы – максимальное удобство на рабочем месте

Любой современный человек не представляет свою жизнь без компьютера. С использованием ПК связана как наша работа, так и досуг. Поэтому наличие компьютерного стола является не прихотью, а необходимостью. Он создает максимально комфортные условия для пользования техникой, где все нужные вещи оказываются под рукой. Производители уделяют пристальное внимание конструкции такой мебели, создавая эргономичные и функциональные изделия. Представленные в BRW Mania столы компьютерные отлично вписывают как в офисный кабинет, так и домашний интерьер. Пользоваться ими сможет как взрослый для работы или досуга, так и ребенок при выполнении заданий и уроков. Не стоит пренебрегать своим здоровьем, обустраивая место для ПК на обычном столе. Он не обеспечит оптимальных условий для пользования, от чего пострадает ваша способность сосредотачиваться, продуктивность в работе, осанка. Грамотно организованное рабочее пространство существенно повысит успеваемость и эффективность.

Какие бывают компьютерные столы?

Ассортимент мебели для организации рабочего пространства дома или в офисе чрезвычайно большой. Изначально следует определить, что конструкция компьютерного стола предполагает наличие ниши для системного блока, выдвижной панели для мышки и клавиатуры, ящиков и полок для хранения документов, книг, разных письменных принадлежностей, техники. Некоторые модели позволяют регулировать угол наклона и высоту монитора. Современные производители выпускают компьютерные столы таких видов:

прямые (линейные). Это классическая модель, которая состоит из прямоугольной столешницы и двух панелей по бокам. Внизу можно поставить системный блок с удобной для себя стороны. Стоит такой компьютерный стол довольно дешево, поскольку обладает скромным дизайном и минимальной функциональностью;

Г-образные (угловые). За счет особой конструкции, такие компьютерные столы позволяют рационально использовать пространство в комнате. У них столешница с одной стороны обрезана под прямым углом, а с другой – имеет закругленный край. Компактный и вместительный угловой стол станет оптимальным решением для небольших помещений;

U-образные. Это самый вместительный и комфортный компьютерный стол, оснащенный рабочими поверхностями по бокам. На нем хватит места не только для ПК, но и для принтера, периферийных устройств, любой офисной техники, канцелярских принадлежностей, документов и т.д. Это оптимальный вариант для тех людей, которые днями работают за ПК. Из недостатков – габаритность и высокая цена.

При выборе компьютерного стола обязательно продумайте свои приоритеты и потребности. Если вы пользуетесь ПК не слишком часто или не требуете дополнительного пространства для хранения вещей, прямая конфигурация наверняка подойдет. Угловые модели гармонично впишутся в маленькие помещения, где важно рационально использовать пространство. А U-образная мебель – выбор отдельных специальностей.

Критерии подбора компьютерного стола

Раздумывая над тем, какую мебель для организации рабочего места купить, обязательно учитывайте дизайн интерьера. Сегодня выпускаются компьютерные столы, которые соответствуют стилю модерн, хай-тек, классика или минимализм. Важно также обратить внимание на цветовое решение. Внешний вид изделия не должен раздражать или отвлекать, поэтому лучше отдать предпочтение пастельным тоном. Собираясь приобрести компьютерный стол, также учтите такие параметры:

Материал. Каркас изделия может быть выполнен из дерева, ДСП или металла. В некоторых случаях столешница может быть выполнена из других материалов, например, прочного стекла. Размеры. Ширина столешницы должна быть такой, чтобы не занимать слишком много свободного пространства. Глубина компьютерного стола зависит от того, какая рабочая площадь вам потребуется (только монитор или еще другая техника). Расположение. Компьютер в помещении должен стоять так, чтобы не отражать яркий свет от окна. Поэтому в учет принимается планировка, наличие свободного пространства. Прямая и угловая конструкция наиболее востребованные. Оснащение. Компьютерный стол может комплектоваться выдвижной панелью для клавиатуры, полками для колонок и техники, вращающейся подставкой для монитора, выдвижными ящиками, тумбой. Чем более оснащена мебель, тем выше ее цена. Поэтому при выборе стола учитывайте свои потребности в комплектации, функциональности и бюджет.

Обратите внимание на торцы столешницы. Это самое уязвимое место, поэтому в обязательном порядке должна присутствовать пластиковая или металлическая кайма. Она защищает столешницу от царапин, повреждений и истираний, тем сохраняет презентабельный внешний вид компьютерного стола в течение длительного промежутка времени.