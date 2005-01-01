Що таке плоскостопість і наскільки вона небезпечна

Плоскостопість знайома багатьом. При цьому одні вважають, що це - невелика проблема і що людська стопа не може бути ідеальною. Інші ж дотримуються думки, що від проблеми потрібно позбавлятися, не чекаючи, поки вона призведе до більш серйозних і плачевних результатів.

Що таке плоскостопість

Це коли на стопі з внутрішньої сторони відсутня м'яко вигнута всередину арка - так званий звід стопи. При цьому ортопеди виділяють кілька видів плоскостопості. Якщо звід стопи присутній тільки в той момент, коли людина стоїть, але зникає, коли нога піднята - це мобільна плоскостопість. Якщо форма стопи не змінюється, навіть коли нога на вазі, - це ригідна (жорстка) плоскостопість.

За словами травматолога-ортопеда Кирила Юршина, в цілому проблема проскостопія обговорюється в існуючій медицині досить давно і на цю тему ведуться великі дебати. Зокрема, обговорюється, чи всім потрібно ставити цей діагноз, для всіх це проблема і так насправді діагноз виправданий.

- Плоскостопість буває різна. Класично її виставляють за певними критеріями. Наприклад, стопа зовні виглядає більш плоскою, ніж "ідеал". Це варіант "оцінки на око", який є не зовсім повноцінним. Просто так поставити діагноз "плоскостопість" досить-таки легко. Адже неідеальна стопа у більшості людей. За фактом же серйозною плоскостопістю є тільки плоскостопість високого ступеня, коли стопа дійсно дуже плоска і її склепіння не мають можливості "зібратися". Тобто фізично людина виконати цей рух не може - зробити стопу більш "високою". У цьому випадку це серйозна проблема, яка буде приводити до серйозних болів і можуть виникнути різні деформації. Такій людині дійсно потрібно робити спеціальні вправи, потрібні ортопедичні устілки.

За його словами, плоскостопість 1 та 2 ступеня - це дуже мало. Ортопед вважає, що якщо провести паралель і порівняти з людьми в цілому, це як ніби порівнювати звичайну людину і спортсмена.

- Тому що в повсякденному житті і в спорті окрему увагу стопам ми приділяємо дуже мало. І з цієї причини стопи, які не тренувалися, будуть відрізнятися від тих стоп, з якими прицільно працюють. Якщо такі стопи поставити на плантограф - спеціальний апарат для визначення плоскостопості - то фахівець дійсно побачить, що вони "якісь не такі".

Причини і наслідки плоскостопості

Найчастіше плоскостопість виникає через нестачу або надлишку навантаження на ноги. Серед однієї з причин, що викликають плоскостопість, може бути неправильне взуття. Також близько 3% людей є носіями плоскостопості "у спадок" від батьків. Розвивається вона і в результаті таких хвороб, як рахіт, поліомієліт, цукровий діабет. У жінок плоскостопість з'являється в чотири рази частіше, ніж у чоловіків. До цього призводить, в тому числі, звичка носити "красиве, нехай і незручне взуття", ходьба на високих підборах, надмірна вага і вагітність.

Коли потрібно йти до лікаря при плоскостопості?

При появі больових відчуттів в ногах, якщо вони часто болять і швидко втомлюються. Адже в ідеалі стопа є для організму "амортизатором", який згладжує імпульс від кроків. Однак при розвитку плоскостопості стопа перестає виконувати свою функцію. Вона починає боліти при тривалій ходьбі, а при високому ступені плоскостопості навіть при стоянні на місці. При цьому імпульс від кроків, які не погашені "пружною" стопою, поширюється вгору по скелету. Суглоби, підстава черепа отримують додаткові навантаження. Амортизацію доводиться виконувати хребту, в результаті чого той швидше зношується і слабшає. У людини виникають різні защемлення нервових корінців з відповідними симптомами.

Якщо плоскостопість запущена, відбувається деформація стопи. Виростає так звана болюча кісточка на великому пальці. Відбувається порушення кровообігу нижніх кінцівок, щиколотки часто набрякають і болять. В області колінних і тазостегнових суглобів часто відчувається біль. Ноги починають швидко втомлюватися, хода псується.

Діагностика і лікування плоскостопості

Для перевірки наявності плоскостопості в домашніх умовах можна намазати стопу маслом або кремом, після залишити її відбиток на аркуші білого паперу, що лежить на рівній поверхні. Ідеально, якщо на "знімку" віддрукується менше половини ширини вихідної частини ступні. А якщо в стопі немає виїмки, то у людини - плоскостопість.

Однак точно діагностувати плоскостопість і призначити лікування може тільки ортопед. Він уточнює ступінь хвороби за допомогою таких інструментальних методів, як подометрія, комп'ютерна діагностика стоп і рентгенографія.

Лікування плоскостопості зазвичай включає в себе ряд напрямків. Так, при наявності больових відчуттів використовуються лікарські препарати і фізіотерапія. Для того, щоб відновити природну форму стопи, застосовуються корегуючі устілки (супінатори). Вони допоможуть позбутися від болю і відрегулювати тонус м'язів.

Існують супінатори таких видів:

вкладиші під передню частину стопи - вони використовуються при уплотніння поздовжнього склепіння;

задники - знижують навантаження на п'яти і больові відчуття в них;

міжпальцеві вкладиші - розсовують великий і другий палець на ногах, тим самим, перешкоджаючи прогресуюче відхилення великого пальця назовні;

устілка з супінатором під п'ятою і пронатором під передній відділ. Вона допомагає "скручувати" стопу, завдяки чому м'язи піддаються меншим розтягуючим зусиллям і знаходяться в кращих умовах для роботи.

Крім того, при запущеній формі плоскостопості замовляється спеціальне ортопедичне взуття. Це черевики зі шнурівкою, суцільною підошвою і бічною підтримкою стопи. Таке взуття виготовляють на замовлення, по гіпсових зліпках.

Існує також хірургічне лікування плоскостопості. Під час операцій видаляються частини кісток стопи, що відновлює нормальний звід стопи.

Вправи для лікування і профілактики плоскостопості

Існує лікувальна фізкультура, яка допомагає поліпшити форму стопи. Однак її можна застосовувати не тільки тоді, коли плоскостопість вже виявлено. Часто проблем, викликаних плоскостопістю, можна уникнути, якщо вчасно почати проводити спеціальні вправи, які можна робити і в домашніх умовах. Їх потрібно виконувати босоніж або в шкарпетках не менше, ніж 3 рази на тиждень.