Чоловіки мстилися дочці Сталіна за її батька

П'ять шлюбів і численні романи "кремлівської принцеси" Світлани Аллілуєвої не зробили її щасливою.

Хтось звинувачує дочку Сталіна Світлану Аллілуєву в тому, що вона, втікши в США, зрадила батька, хтось вважає її однією з жертв сталінської епохи. Про те, якою ж насправді була "кремлівська принцеса", розповідають експерти.

Віддавала батькові накази

Світлана - третя дитина вождя. Старший син Яків народився у Сталіна від короткого шлюбу з Катериною Сванідзе. У другому шлюбі - з Надією Аллілуєвоїю- з'явився Василь, а потім і Світлана. З народження вона носила прізвище Сталіна.

- Перше, чого не отримала Світлана, - це батьківської уваги, - розповів Святослав Рибас, історик, автор книг про Сталіна. - Її мама Надія Аллілуєва не рахувала дітей головним у своєму житті і приділяла їм дуже мало часу. (Надія Аллілуєва працювала спочатку в секретаріаті Леніна, а пізніше в секретаріаті свого чоловіка.). Світлана відчувала, що мати зайнята своїми справами, батько майже недосяжний. Брата Василя виховували охоронці, він з ними і матюкався, і хуліганив. Зі Світланою була няня, про яку вона пізніше скаже: "Моїм вихованням займалася малограмотна стара". Сталін по-своєму любив Світлану, як дорослий батько любить маленьку дочку. Називав її "моя господиня". Грав з нею в слугу. Просив писати їй накази. І потім звітував про виконання.

"Іноді влітку він забирав мене до себе в Кунцево дня на три. Але з цього нічого не виходило, так як пристосуватися до його побуту було неможливо: він снідав о другій дня, обідав о восьмій вечора і пізно засиджувався за столом вночі. Батько відчував, що я сумую біля нього, і ображався, а одного разу посварився зі мною надовго, коли я запитала: "а можна мені тепер виїхати?" і тільки коли я попросила вибачення, помирився зі мною. "Поїхала! Залишила мене, старого! Нудно їй! "- бурчав він ображено, але вже цілував і пробачив, так як без мене йому було ще нудніше".

Світлані було 6 років, коли її мама застрелилася. Вважається, що це сталося після публічної сварки Надії Аллілуєвої зі Сталіним. Поліна Перлина - подруга Надії і дружина Молотова - згадувала: "Вечірка підходила до кінця. Сталін, проходячи по залу, кинув недопалок цигарки в обличчя Аллілуєвої. Надія вибігла і сказала мені, що не може жити з цією людиною".

Після самогубства дружини Сталін змінився. "Аж до самої війни, як це належить робити батькам, він сам підписував мій шкільний щоденник, а також щоденник брата. Ми бачилися тоді часто, майже щодня. Але все катастрофічно змінилося. В самому батька щось зламалося", - згадувала Світлана .

Прохання дочки вождя про політичний притулок і її приїзд в США стали світовою сенсацією.

Розвели з чоловіком

Перший раз Світлана вийшла заміж в студентські роки за однокласника свого брата Василя, студента Інституту міжнародних відносин Григорія Морозова.

"Григорій любив Світлану, а вона його - ні, - згадувала її подруга і однокурсниця по МГУ Ольга Ривкіна. - Свєта визнавалася мені, що погодилася з ним розписатися, щоб сховатися подалі від батька, стати самостійною".

- Гриша Морозов був інтелігентний товариський малий, - розповів двоюрідний брат Світлани Олександр Павлович Аллілуєв. - Але Сталін не любив зятя. Казав: "Єврей! Руського не могла знайти ?!"

У шлюбі з Морозовим Світлана народила сина, названого на честь діда Йосипом. Малюк був дуже схожий на Сталіна. Але вождь так і не зміг полюбити онука.

- Є відомості, що Аллілуєва більше не хотіла народжувати від нелюбого чоловіка і позбавлялася від вагітності, - стверджує колишній контррозвідник, ветеран КДБ Ігор Атаманенко. - У 1947 році Сталін поставив крапку в невдалому шлюбі дочки. За його наказом син Василь з'їздив з паспортом сестри в загс і через кілька годин привіз документ вже без штампа про одруження. Морозову натякнули, щоб він зник з життя Світлани.

Пізніше трирічного Йосипа усиновив другий чоловік Світлани, якого їй вибрав Сталін, Юрій Жданов - син члена політбюро Андрія Жданова.

- Рідний батько хлопчика Гриша Морозов був проти.

Світлана, вийшовши заміж за Жданова, не знайшла щастя і в цьому шлюбі. Чоловік Юрій до ночі пропадав на роботі, а вона, вагітна їхньою донькою Катею, сумувала вдома, де всім заправляла вдова Жданова. Під час пологів Світлана ледь не померла, Катя народилася недоношеною. Лежачи в лікарні, Світлана відчувала себе самотньо, про що написала батькові. Він відповів запискою: "Здрастуй, Світланка! Я дуже радий, що ти так легко відбулася. Нирки - справа серйозна. До того ж пологи ... Звідки ти взяла, що я зовсім закинув тебе ?! Бережи себе. Бережи дочку: державі потрібні люди, в тому числі і передчасно народжені. Потерпи ще - скоро побачимося. Цілую мою Світланку. Твій татко ". Але в лікарню до неї не приїхав.

Незабаром Аллілуєва і Жданов розлучилися. Дочка Катерина Жданова залишилася в родині батька.

Берія не захотів в невістки

Непокірний характер Світлани проявився лише з роками - росла вона скромницею. При такому батьку доводилося бути тихонею: раз, побачивши 13-річну Світлану в спідниці трохи вище колін на фотографії, зробленої у загонового багаття, Сталін відправив їй листа в піонерський табір: "Повія!"

- Перший раз Світлана закохалася в 14 років в сина Лаврентія Берія Серго, - продовжує історик Святослав Рибас. - Сталін хотів видати Світлану за Серго. Але Берія був категорично проти. І сам Серго не хотів - був закоханий в іншу (Марію Пешкову, внучку письменника Максима Горького). Берія розумів, що Сталін старий і скоро помре. А спорідненість з померлим жорстоким правителем могла стати небезпечною.

Після захоплення Серго 16-річна Світлана завела роман з драматургом і режисером Олексієм Каплером, серцеїдом і спокусником, який був на 22 роки її старшим.

- Каплер був сценаристом фільмів "Ленін у Жовтні" і "Ленін у 1918 році", які знімав Ромм, - згадує Олександр Аллілуев. - І раптом вирішив на початку 40-х загуляти з донькою самого Сталіна. Знаю, що Ромм особисто відмовляв Олексію Яковичу зв'язуватися з дочкою вождя. Той не послухався. Каплер буквально грався зі Світланою. Це була ризикована гра дорослої людини.

Вони приховували свої відносини. Але Каплер сам себе викрив - після фронтового відрядження в Сталінград опублікував в "Червоній зірці" кореспонденцію у формі листа до коханої, в якій вгадувалася руда кремлівська красуня. За любов Світлани Аллілуєвої Каплер заплатив спочатку п'ятьма роками висилки в Воркуту по звинуваченню в шпигунстві, а потім за самовільний в'їзд до Москви - ще п'ятьма роками таборів.

Після повернення Каплера із заслання Світлана, яка пережила два невдалі шлюби, відновила з ним стосунки.

- Майже 40-річний досвідчений Каплер дійсно закохав у себе 16-річну дівчинку, - підтверджує історик Святослав Рибас. - Але думаю, далі поцілунків у них справа не пішла. Інакше Каплер пішов би за кримінальною статтею за спокушання неповнолітньої. А так його просто заслали. Думаю, багато чоловіків дивилися на Світлану як на продовження Сталіна. Для тих, хто вступав з нею у відносини, це часто закінчувалося психологічної помстою вождю.

Так було, наприклад, з її третім чоловіком, Джонрідом Сванідзе. Джонрід народився в сім'ї співробітника торгпредства Олександра Сванідзе, брата першої дружини Сталіна Катерини. У 1938 році його батьків заарештували як ворогів народу. У 1943-му Джонріда помістили в тюремну психіатричну лікарню в Казані, де він пробув п'ять років. Ще п'ять років він провів на мідних копальнях в Казахстані. Сванідзе знав Світлану з дитинства, і одружитися вони вирішили вже через місяць після того, як випадково зустрілися в Московській консерваторії. Йшов 1957 рік, Сталіна не було в живих, але Сванідзе мстився йому - через його дочку. Їх шлюб розпався через два роки.

Індійський комуніст - кращий коханець

Після викриття культу особи Сталіна його дочка позбулася всіх пільг. У 1956 році вона влаштувалася працювати в Інститут світової літератури, де закохалася в одруженого письменника Андрія Синявського, а потім закрутила роман з поетом Давидом Самойловим.

У любові Світлана поводилася рішуче і прямолінійно. Один з епізодів описала в своїй автобіографічній книзі "Абрам та Марія" публіцист, літератор Марія Розанова, дружина Синявського. Аллілуєва заявилася в їх будинок і зажадала: "Андрій, я прийшла за тобою. Зараз ти підеш зі мною!" Розанова запитала: "Світлана, а як же я?" "Маша, ви повели Андрія у дружини, а зараз я відводжу його від вас". "Андрій, чи не здається тобі, що, вивчаючи історію СРСР, ти зайшов занадто далеко?" - незворушно звернулася дружина до чоловіка. І Синявський залишився, а Світлана, принижена, вибігла геть. "Потім він зізнався, що, ну, був сексуальний зв'язок з Аллілуєвою, але я не ревнива, - пояснювала Розанова. - Аллілуєва все-таки трошечки була сексуальною психопаткою ..."

Єдиний чоловік, якого Аллілуєва любила по-справжньому, так і не одружився на ній. З індійським комуністом Браджеш Сінгхом Світлана познайомилася в Кунцевській лікарні - іноземець приїхав в Союз лікуватися. Їй тоді було 35 років, йому - на 15 більше. Сингх, спадкоємець багатого індійського роду, відмовився від всіх привілеїв і був переконаним комуністом. Своїй подрузі Світлана зізнавалася, що індієць був кращим коханцем: він познайомив її з Камасутрою. Вони жили у цивільному шлюбі. Світлана домагалася, щоб їй дозволили оформити стосунки з коханим, але цьому перешкоджав Олексій Косигін - голова Ради Міністрів СРСР.

У 1966 році Сінгх помер від раку. І тут життя свавільної "кремлівської принцеси" змінилося.

- Аллілуєва попросила випустити її в Індію, щоб за заповітом покійного цивільного чоловіка розвіяти його прах на батьківщині, - розповідає Ігор Атаманенко. - В Індії вона прийшла в американське посольство і попросила політичного притулку. Її вчинок став світовою сенсацією: дочка вождя зрадила Батьківщину, радянський лад і рідного батька! Безумовно, за нею стежили американські спецслужби. Америці вона була потрібна саме як спосіб обмежити престиж СРСР.

- Світлана не планувала заздалегідь втекти з СРСР, - наполягає колишній друг Аллілуєвої Герой Радянського Союзу генерал-лейтенант авіації Степан Мікоян. - Вона потім зізнавалася мені, що це рішення народилося спонтанно. Світлані просто сподобалося в Індії. Вона хотіла залишитися якомога довше, але радянський посол заявив: цієї ж ночі летиш додому. Вона взбрикнула і на емоціях рвонула в американське посольство.

В Америці Світлана видала свої мемуари, отримавши гонорар в 2,5 мільйона доларів, і жила цілком безбідно.

В 1970-му Аллілуєва вийшла заміж за американського архітектора Вільяма Пітерса і в 44 роки народила доньку Ольгу. Новий чоловік швидко розорив Світлану: у його фірми були великі борги. У 1972 році подружжя розлучилося, але вона залишила за собою ім'я Лана Пітерс.

- Коли Світлана поїхала, вихованням її сина Йосі займався я, - згадує її двоюрідний брат Олександр Аллілуеєв. - Юра Жданов виховував Катю. Ні Йося, ні Катя не пробачили матері від'їзду і більше з нею не спілкувалися.

Повернення на Батьківщину

У листопаді 1984 року Світлана разом з донькою Олею повернулася в СРСР. Вони оселилися в Тбілісі, але в 1986 році Світлана попросила Горбачова відпустити її назад в Америку. Прохання задовольнили.

- Я питав Світлану, чому вона знову поїхала, - каже Степан Мікоян. - Вона сказала: "Журналісти пристають, та й доньці тут складно". Їй було самотньо ...

Але і за кордоном Аллілуєва не знайшла спокою. Віддавши Олю в кембриджський пансіон на навчання з цілодобовим проживанням, вона змінювала країни і міста. Останні роки Світлана жила в будинку для літніх людей в американському містечку Річленд (штат Вісконсін). Влада платили Лані Пітерс щомісячну допомогу в 850 доларів. У 2011 році Світлана померла від раку, їй було 85 років.

- Діти Сталіна несли вантаж величі вождя, і цей вантаж їх врешті-решт зруйнував, - вважає історик Святослав Рибас. - Світлана все життя металася в пошуках себе і щастя.