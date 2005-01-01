Чим полоскати горло - ТОП-5 перевірених рецептів

Який розчин для полоскання горла вибрати, і як правильно полоскати горло в домашніх умовах.

Біль в горлі одна з ознак розвитку запального процесу в області задньої стінки глотки, мигдалин. Причин для цього достатньо багато - загальне переохолодження організму, інфекція, алергічний фактор, надмірне вживання холодних напоїв, морозива, а також пересушування або травмування слизової.

Одним з ефективних додаткових до основного лікування методів є полоскання, але робити цю процедуру потрібно правильно, щоб не нашкодити своєму організму.

Наскільки небезпечною ознакою є біль в горлі і коли необхідно бити тривогу, розповідає в ефірі відомий український педіатр Євген Комаровський.

-При болю в горлі потрібно поставити перше питання самому собі чи при болю нежить? Якщо нежить при болю в горлі присутній, то це прямо вказує на наявність вірусної інфекції. Але якщо нежиті немає, а біль в горлі є, то з максимальною можливою вірогідністю у вас інфекція бактеріальна, швидше за все це мікроб, який називається стрептокок. Ця інфекція однозначно потребує застосування антибактеріальних засобів. Тому, біль в горлі завжди є небезпечним симптомом, іноді він вартий уваги, щоб розглядати лікування антибіотиками. А якщо біль в горлі без нежиті потрібно звернутися негайно до лікаря, підкреслив доктор Комаровський.

Чому болить горло

Хвороби, викликані вірусними і бактеріальними інфекціями, грибком, часто супроводжуються болем у горлі. Діагноз при болю в горлі лікарі також можуть поставити різний наприклад, це може бути ангіна, фарингіт, тонзиліт або інша хвороба.

Чим допомагає полоскання горла

Що допомагає краще при болю в горлі льодяники і таблетки або полоскання? Лікарі віддають перевагу саме полосканню. Завдяки йому свербіж в горлі і відчуття печіння зменшуються. Розчини, які ви використовуєте для полоскання горла, можуть пом'якшити і загоїти пошкоджену і роздратовану слизову, і, як результат, горло буде менше хворіти. Також завдяки полосканню розм'якшуються гнійні скоринки і змивається наліт з ротової порожнини.

Полоскання вимивають шкідливі мікроби, а також заважають їхньому розмноженню. Також розчини для полоскання мають протизапальну дію. Після процедури горло заспокоюється.

Як правильно полоскати горло

Також процедура полоскання не принесе бажаних результатів, якщо робити її неправильно.

Полоскати горло потрібно не менше 5 разів на добу. Щоразу розчин для полоскання горла повинен бути свіжим.

Використовуйте теплу кип'ячену воду, розводьте розчин для горла чітко в тих пропорціях, які приписав лікар.

Не варто брати занадто багато розчину в рот за один раз велику кількість рідини не дозволить вам повноцінно виконати процедуру. Наберіть невеликий ковток, прополощіть цим кількістю розчину рот і глотку протягом 5-15 секунд, виплюньте, повторіть.

Закидайте голову, щоб розчин потрапив якомога глибше в горло.

Розчин не можна ковтати.

Чого не можна робити після полоскання горла

Після полоскання горла намагайтеся не їсти, не пити і не курити хоча б півгодини, в ідеалі годину, інакше ефекту від процедури не буде. Намагайтеся поїсти за 30 хвилин до полоскання горла. Також не можна після полоскання відразу ж розсмоктувати таблетку або льодяник від болю в горлі, постарайтеся чергувати різні способи лікування, залишаючи між ними 15-20 хвилин часу.

Якщо відчуваєте, що після процедури у вас пересохла задня стінка горла, через півгодини після процедури випийте теплого молока з додаванням невеликої кількості вершкового масла. Це засіб має пом'якшити хворе горло.

Чим полоскати горло

Полоскання горла це той випадок, коли народні засоби дійсно можуть допомогти, і спрацюють не гірше, ніж лікарські розчини. Існує ряд народних засобів для полоскання горла, які легко приготувати в домашніх умовах:

1. Фурацилін доступний за ціною лікарський засіб характерного жовтого кольору. Вбиває мікроби, попереджає поширення інфекції і прискорює загоєння. Розчин готують з розрахунку одна подрібнена в порошок таблетка на півсклянки гарячої води (60-70 градусів). Щоб змити слиз, рекомендується спочатку прополоскати ротову порожнину і горло розчином соди (на півсклянки води половина чайної ложки).

2. Відвар трав. Візьміть столову ложку подрібненої сухої ромашки або мати-й-мачухи, залийте 250 мілілітрів окропу, потім додайте туди дві ложки меду. Дайте відвару настоятися, потім процідіть за допомогою марлі, і можете полоскати горло. Тільки дайте відвару охолонути до температури в 35 градусів, щоб не обпектися.

3. Перекис водню. Препарат готується наступним чином: розчинити в 200 мл чайної ложки в день, процедура повинна виконуватися не більше п'яти разів. Бажано перед кожним полосканням готувати нову композицію.

4. Евкаліпт відомий потужним антисептичним ефектом. Для полоскання можна приготувати настій з 200 мл води і чайної ложки подрібненого листя або 15 крапель аптечної настоянки. Дітям і вагітним цей засіб не рекомендується.

5. Розчин марганцівки. Небезпека методу криється в тому, що можливо цим спровокувати опік. Тому, гранули марганцю повинні розчинитися повністю, щоб вони не залишалися на слизовій. Щоб не висушити горло, після процедури його потрібно змастити обліпихою або персиковим маслом