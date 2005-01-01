Как выбрать маникюрные принадлежности для салона и домашнего использования

Профессиональный маникюр делает ногти красивыми и здоровыми. Результат работы nail-мастера зависит не только от его умений, но и инвентаря. Специализированные инструменты требуются сотрудникам салонов красоты, подологам, частным мастерам и любителям. Если закупить качественные маникюрные принадлежности, это позволит выполнять работу качественно, соблюдая правила гигиены.

Какие инструменты необходимы

Выбор зависит от типа маникюра — аппаратный, обрезной или европейский. Аппаратная техника предполагает использование фрез. Для классического обрезного типа требуется стандартный набор принадлежностей:

Пилочка универсальная 240 грит.

Апельсиновые палочки.

Щипцы и триммер для удаления кутикулы.

Полировочный БАФ.

Пушер — с его помощью отодвигают кутикулу.

Перечисленные выше инструменты покупают не только профессионалы. Их используют модницы, ухаживающие за ногтями самостоятельно в домашних условиях.

К маникюрным принадлежностям предъявляются особые требования. Например, обрезная техника должна изготавливаться из хирургической стали. Для очистки инструмент необходимы стерилизаторы и дезинфекторы. Поэтому лучше заказать маникюрные принадлежности в специализированной фирме, реализующей сертифицированную продукцию.

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Качественные средства для ногтей — залог успеха

Посетительницы приходят к мастеру, чтобы сделать красивый дизайн, отполировать или нарастить ногти. Для всех этих процедур требуются качественные средства, не наносящие вред ногтевой пластине и не вызывающие аллергические реакции. У мастера необходимые средства и инструменты должны оставаться под рукой в течение всего рабочего дня. Все они должны быть высокого качества. Тогда будет возможно сделать качественный и стойкий маникюр.

Имеет значение разнообразие ассортимента, ведь клиентки захотят выбрать лак определенного оттенка, поэкспериментировать. Даже для обычного покрытия лаком нужно закупить несколько десятков оттенков профессиональных лаков. При проведении наращивания нужно закупить формы, дезификант, акриловый гель. Для дизайна ногтей могут использоваться различные виды покрытий и украшений - лак, шеллак, наклейки, стразы.

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