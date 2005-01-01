Чи може Церква бути сучасною?

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

"У Церкви немає нічого спільного з молоддю, бо молодь - сучасна, а Церква - ні". Саме такі заяви нерідко звучать сьогодні в відповідь тим, хто починає говорити про Церкву і проповідь християнства в сучасному світі. Однак чи виправдано таку заяву?

Церква - це воістину одна з найстаріших інституцій в сучасному світі. Але "старе" зовсім не означає "віджиле" і "неактуальне". Церква існує на цій землі без малого дві тисячі років, і кожна історична епоха вимагала від неї певної реакції на ті чи інші події, що відбувалися в соціумі. Однак Церква ніколи не змогла б зберегти своє буття, якби у неї не було однієї властивості - завжди залишатися такою, якою її створив Сам Христос. Адже тільки залишаючись автентичною, вона змогла зберегти, розвинути і пронести крізь століття свої вічні цінності.

Один сучасний богослов якось зазначив: "Багато" освічені "люди дивляться на Церкву як на пережиток минулого. Але ми-то знаємо: Церква - не музей, вона має відповіді на сучасні питання". Християнський апологет минулого століття К.С. Льюїс в одному зі своїх творів пише: "Церква існує тільки для того, щоб залучати людей до Христа, формувати з них" маленьких христів ". Якщо вона цього не робить, всі кафедральні собори, все священство, всі місіонерські організації, проповіді, навіть сама Біблія зведуться лише до марної трати часу ". Тому з кожною людиною, незалежно від часу, умов і місця його проживання, Церква говорить про свої духовні цінності на тій мові, яка буде її зрозуміла.

Свого часу преподобний Вікентій Лірінскій писав: "Говори по-новому, але не говори нового". І цей принцип як не можна краще відображає взаємини Церкви і суспільства. Церква повинна виражати свою проповідь тими словами, які відповідають сучасному мисленню. Життя людини сьогодні дуже динамічне: навколишній світ змінюється в одну мить, а значить, вкрай важливо мати певні навички життя в цьому світі. Внаслідок цього кожна сучасна віруюча людина також повинна мати доступ до потрібної їй інформації і має повне право користуватися новітніми технологіями. Але при цьому вона повинна уважно ставитися до того, що її хочуть донести. Людина завжди повинна пам'ятати про головну мету свого життя - слідувати за Христом і жити в Ньому для здобуття Вічного Царства Божого, а для цього її не потрібні ніякі сучасні технології.