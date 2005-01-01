Выбираем детское автокресло

Несмотря на бюрократическую подоплеку некоторых статей или пунктов отечественных правил дорожного движения, многие из них действительно направлены на поддержание должного уровня безопасности и воспринимаются автовладельцами с должным пониманием. Речь идет о детских автокреслах, которые:

Не относятся к разряду дешевых товаров.

Некоторой категории автовладельцев требуются крайне редко, от случая к случаю.

Достаточно быстро становятся ненужными в связи с достижением ребенком совершеннолетия.

Поэтому вопрос: «Где купить детское автокресло?» - отвечающее установленным государственным стандартам безопасности, но по доступной цене, практичное в повседневном использовании и, самое главное удобное для ребенка, остается достаточно актуальным.

Самое главное правило выбора

Перед тем как приступить к выбору автомобильного кресла для ребенка, следует выяснить какой именно формат оптимально подойдет будущему покупателю. Данная система безопасности сегодня официально (разрешена ПДД) разделяется на конструкционно отличных друг от друга 2-а варианта:

Бустер – своеобразная «сидушка» (не имеет спинки и подлокотников), которая фиксирует таз ребенка от поперечных смещений по сидению машины и делает его посадку чуть выше. Фиксация юного пассажира осуществляется штатным ремнем безопасности, установленным производителем (самодельные пристегивающие приспособления запрещены). Понятно, что данная конструкция имеет минимальны набор опций, обеспечивающих безопасность. Детское автокресло – оборудовано двойной системой фиксации как самой конструкции в машине, так и ребенка после посадки. Выбор данных изделий сегодня просто огромный, а обеспечение безопасности при любом виде ДТП (лобовое или боковое столкновение, переворачивание или резкий занос) отвечает самым строгим нормам.

После определения нужного вида конструкции, конкретное изделие подбирается на основании физических данных самого ребенка (вес в одежде, рост). А также следует учитывать габариты понравившейся модели и способы фиксации в автомобиле.

Дополнительные параметры выбора

При выборе детского автокресла, многие автовладельцы (особенно представительницы прекрасной половины человечества) уделяют внимание материалу отделке и цвету понравившейся модели. Это желание вполне понятно и его учитывают производители. Подобрать необходимый экземпляр под цвет, например, обивки машины не составит труда. Достаточно обратиться на сайт товаров для автомобилистов 130.com.ua и купить детское автокресло для своего автомобиля. Следует добавить, что цена в интернет-магазине будет существенно ниже за счет прямых поставок и отсутствия текущих расходов (склад, аренда торговой площади).

Последний дельный совет. Выбирая кресло, следует обращать внимание на материал его обивки. Он должен быть практичным и легко чиститься. Дети часто пачкаются, быстро растут, а опрятный аксессуар за ненадобностью всегда можно продать или подарить тем, кому он нужен.