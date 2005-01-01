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Выбираем детское автокресло
Несмотря на бюрократическую подоплеку некоторых статей или пунктов отечественных правил дорожного движения, многие из них действительно направлены на поддержание должного уровня безопасности и воспринимаются автовладельцами с должным пониманием. Речь идет о детских автокреслах, которые:
Поэтому вопрос: «Где купить детское автокресло?» - отвечающее установленным государственным стандартам безопасности, но по доступной цене, практичное в повседневном использовании и, самое главное удобное для ребенка, остается достаточно актуальным.
Самое главное правило выбора
Перед тем как приступить к выбору автомобильного кресла для ребенка, следует выяснить какой именно формат оптимально подойдет будущему покупателю. Данная система безопасности сегодня официально (разрешена ПДД) разделяется на конструкционно отличных друг от друга 2-а варианта:
После определения нужного вида конструкции, конкретное изделие подбирается на основании физических данных самого ребенка (вес в одежде, рост). А также следует учитывать габариты понравившейся модели и способы фиксации в автомобиле.
Дополнительные параметры выбора
При выборе детского автокресла, многие автовладельцы (особенно представительницы прекрасной половины человечества) уделяют внимание материалу отделке и цвету понравившейся модели. Это желание вполне понятно и его учитывают производители. Подобрать необходимый экземпляр под цвет, например, обивки машины не составит труда. Достаточно обратиться на сайт товаров для автомобилистов 130.com.ua и купить детское автокресло для своего автомобиля. Следует добавить, что цена в интернет-магазине будет существенно ниже за счет прямых поставок и отсутствия текущих расходов (склад, аренда торговой площади).
Последний дельный совет. Выбирая кресло, следует обращать внимание на материал его обивки. Он должен быть практичным и легко чиститься. Дети часто пачкаются, быстро растут, а опрятный аксессуар за ненадобностью всегда можно продать или подарить тем, кому он нужен.
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