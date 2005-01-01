Виртуальное казино Золотой кубок бонус за регистрацию

Бонус за регистрацию в онлайн-казино "Золотой кубок" https://official-kazino.com/bonusy/ всегда был весьма внушительным. Игровое заведение побило существующие рекорды конкурентов по величине установленного ими недавно поощрительного приза. Теперь, «новоиспеченный» клиент «gold cup», имеющий украинский IP адрес на устройстве, после предоставления необходимых данных и прохождения бюрократической проверки, осуществляемой организаторами заведения, получает за:

Первую трансакцию по пополнению депозита (минимум 400 грн.) – увеличение на 150%.

Второе пополнение – плюс 75% к сумме перевода.

Третий и четвертый перевод – прибавка в 50%.

Вполне привычная для многих клубов поощрительная система, до недавнего времени успешно применялась и в данном заведении. Сейчас она была расширена и дополнена его владельцами:

Пятый и шестой по счету перевод на депозит – увеличит поступившую сумму на 175%.

Седьмая и восьмая трансакции – плюс 200%.

Десятый перевод – внимание, 301%.

Подарки поистине можно назвать «Царскими». Десятая минимальная сумма пополнения в 400 грн., превращается в 1601 грн., а если перевести 10 тысяч? Не стоит будоражить фантазию, необходимо трезво оценить свой личный бюджет и возможности. Подарки, согласно установленным правилам, требуют отыгрыша, значит требуется свободное время и достаточно сил для продолжительных игровых сессий.

Подарки, предусмотренные действующим членам клуба

Недавно разработанная поощрительная программа виртуального клуба не оставила без внимания действующих членов игрового заведения. Самые «преданные» и активные из них, имеют достаточно высокие шансы получить:

Кэшбек до 50 тысяч гривен – сумма начисляется каждую неделю в зависимости от величины общих средств, потраченных клиентом во время проведения игровых сессий.

Поощрение в виде 150% к сумме пополнения депозита – условия оговариваются индивидуально с каждым желающим участвовать в акции через терминал связи со специалистом службы технической поддержки.

Цифровой индивидуальный промокод – высылается в любой момент активному игроку электронным сообщением. Его активация подразумевает получение подарков в виде фри спинов и бонусных баллов.

Поощрительная программа клуба постоянно обновляется и дополняется новыми акциями. Практически каждая сулит игроку внушительные преференции или такие желанные денежные средства для азартной игры.

Быть в курсе событий и своевременно принять участие в очередной из них не сложно. Достаточно подписаться на новостную рассылку от организаторов и электронные сообщения будут регулярно приходить на указанный клиентом при регистрации адрес. Активировать данную услугу можно с помощью соответствующей командной строки, которая расположена в самом низу главной страницы официального сайта игрового заведения. Буквально один клик курсором мышки позволит быть в курсе всех событий и выгодных предложений. Отписка от рассылки проводится в обратной последовательности или после обращения в службу поддержки.