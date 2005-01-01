Индивидуальное отопление с помощью печи булерьян

Задача, связанная с обустройством индивидуального отопления в загородном или дачном доме достаточно часто «упирается» в серьезные проблемы. Они вызваны необходимостью проведения капитального и весьма затратного переустройства помещения:

Установка камина или так называемой «голландки».

Прокладка водяной системы, подключенной к газовому котлу с использованием батарей.

Все это требует сил, средств и времени. Сегодня существует еще один вариант, который был открыт и доработан до совершенства еще в прошлом веке канадскими лесорубами. Он успешно используется практичными владельцами недвижимости на территории нашей страны, которые разобрались в его преимуществах и достоинствах. Речь идет о печах Булерьян, подобрав оптимально подходящую модель и булерьян купить можно на сайте УкрСтандарт.

Принципиальная схема устройства

Начать следует с того, что печи булерьян изготавливаются из жаропрочного металла сварным методом и реализуются уже в готовом для установки виде. Пользователю необходимо только выбрать в доме подходящее под габариты устройства место, причем обшивать пол и рядом расположенные стены теплоотражающими негорючими материалами не придется. Температура наружной поверхности печи не превышает совершенно безопасного параметра в 60 С градусов. Это обусловлено следующими техническими (конструкционными) особенностями:

Наличие в конструкции одновременно 2-х камер сгорания – для твердого топлива с ограниченным доступом воздуха, что обеспечивает равномерное сгорание без критических температурных скачков и для выделяемых в результате горения газов, существенно повышающей КПД печи. Использование в устройстве конвекционного принципа для циркуляции воздуха – камеры сгорания как бы опоясаны трубами, холодный воздушный поток естественным образом затягивается через нижнюю часть трубы, разогревается проходя по ней в верх и соприкасаясь со стенками камер сгорания, а затем выходит наружу без какого-либо содержания вредных веществ.

Единственное условие для установки печи в помещении – наличие отверстия для отвода продуктов горения, подходит даже обычный бытовой вентиляционный канал, «дымоход». Для повышения эстетики, при использовании печи в помещении с качественной отделкой или эксклюзивным дизайном, определенные модели устройств окрашены снаружи специальной жаростойкой краской и оснащаются стеклянной дверцей камеры сгорания. В таком формате они успешно конкурируют с дорогостоящими и не эффективными в плане обогрева каминами.

Качество используемых при изготовлении отопительного оборудования материалов и отработанные технологии сборки позволяют отнести выпускаемые компанией «УкрСтандарт» печи булерьян к категории «всеядных». Они без проблем функционируют на любом виде твердого топлива (дрова, брикеты, торф), а залогом высокого качества служит десятилетняя гарантия, предоставляемая производителем на все без исключения модели. Конкретные характеристики, параметры и размерные данные каждой из них представлены в техническом описании на сайте компании УкрСтандарт.