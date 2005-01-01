|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Индивидуальное отопление с помощью печи булерьян
Задача, связанная с обустройством индивидуального отопления в загородном или дачном доме достаточно часто «упирается» в серьезные проблемы. Они вызваны необходимостью проведения капитального и весьма затратного переустройства помещения:
Все это требует сил, средств и времени. Сегодня существует еще один вариант, который был открыт и доработан до совершенства еще в прошлом веке канадскими лесорубами. Он успешно используется практичными владельцами недвижимости на территории нашей страны, которые разобрались в его преимуществах и достоинствах. Речь идет о печах Булерьян, подобрав оптимально подходящую модель и булерьян купить можно на сайте УкрСтандарт.
Принципиальная схема устройства
Начать следует с того, что печи булерьян изготавливаются из жаропрочного металла сварным методом и реализуются уже в готовом для установки виде. Пользователю необходимо только выбрать в доме подходящее под габариты устройства место, причем обшивать пол и рядом расположенные стены теплоотражающими негорючими материалами не придется. Температура наружной поверхности печи не превышает совершенно безопасного параметра в 60 С градусов. Это обусловлено следующими техническими (конструкционными) особенностями:
Единственное условие для установки печи в помещении – наличие отверстия для отвода продуктов горения, подходит даже обычный бытовой вентиляционный канал, «дымоход». Для повышения эстетики, при использовании печи в помещении с качественной отделкой или эксклюзивным дизайном, определенные модели устройств окрашены снаружи специальной жаростойкой краской и оснащаются стеклянной дверцей камеры сгорания. В таком формате они успешно конкурируют с дорогостоящими и не эффективными в плане обогрева каминами.
Качество используемых при изготовлении отопительного оборудования материалов и отработанные технологии сборки позволяют отнести выпускаемые компанией «УкрСтандарт» печи булерьян к категории «всеядных». Они без проблем функционируют на любом виде твердого топлива (дрова, брикеты, торф), а залогом высокого качества служит десятилетняя гарантия, предоставляемая производителем на все без исключения модели. Конкретные характеристики, параметры и размерные данные каждой из них представлены в техническом описании на сайте компании УкрСтандарт.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com