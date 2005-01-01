Какие витамины нужны женскому организму № 8 (698) 25-31 липня 2020 року Человеческий организм самостоятельно вырабатывает витамин D и K. Все остальные жизненно необходимые микроэлементы мы получаем из пищи. Но в современном мире далеко не все питаются правильно, поэтому часто наш организм испытывает недостаток витаминов. Вы можете заметить это не сразу, но в долгосрочной перспективе это способно привести к серьезным нарушениям. Особенно это касается женского организма, ведь в некоторые периоды жизни следует особенно внимательно следить за своим здоровьем. В этой статье вы узнаете, какие витамины позволят вам чувствовать себя здоровой в любом возрасте. По ссылке читайте больше подробностей про комплекс витаминов для женщин https://opentv.media/vitaminy-dlya-zhenshhin-raznogo-vozrasta-sovety-i-rekomendatsii. Как распознать гиповитаминоз Конечно, точный ответ сможет дать только анализ и медицинский осмотр. Но некоторые симптомы могут подсказать вам, что, возможно, в вашем организме чего-то не хватает: кровоточащие десна и синяки по телу, которые появляются даже после легких ушибов — так может проявляться недостаток витамина С;

волосы выпадают, но ни стрессов, ни болезней, которые могли привести к этому, у вас не было — возможно, это недостаток витамина В5;

частые головные боли и слабость — могут возникать в результате дефицита витамина В2;

проблемы с памятью и появление ранней седины — так проявляется недостаток фолиевой кислоты в женском организме;

сухость кожи, потрескавшиеся губы, огрубевшая кожа на локтях — дефицит витамина А. Дефицит может возникнуть в результате соблюдения длительных строгих диет или регулярном неправильном питании. Современные женщины всегда очень активны и порой не придают этому такого значения. Но благодаря комплексам витаминов и минералов любая девушка может позаботиться о своем здоровье, потратив на это минимум времени. Витамины для женщин в разном возрасте Молодые девушки сталкиваются с проблемами сухости кожи, акне, ломкостью ногтей и волос. Чтобы сохранить свежесть и молодость, рекомендуется употреблять комплексы, в составе которых есть витамин А, С, фолиева кислота. Эти же витамины можно получить, просто полноценно питаясь. Так, необходимая каждой женщине фолиевая кислота есть в бананах, апельсинах, абрикосах. После 30 начинают проявляться первые признаки старения. Чтобы замедлить эти процессы, рекомендуется употреблять продукты с содержанием витамина Е и В12. Также полезны и «солнечные ванны», но загорать нужно с умом: в утренние и вечерние часы, обязательно использовать солнцезащитный крем. В целом, достаточно проводить на солнце всего 15 минут в день, чтобы стимулировать выработку нужного количества витамина D. У женщин в 40-45 начинают проявляться проблемы, связанные с дефицитом кальция и магния. Особенно это сказывается на состоянии костей и суставов. Кальций можно получить из йогуртов, кефира, сыра, творога, молока, кисломолочных продуктов. Также не забывайте и про фолиевую кислоту. В 50 начинается климакс, и женщине стоит уделить особое внимание своему здоровью. Для поддержания работы всего организма следует принимать витамины группы В, также в рацион стоит включить продукты, богатые витамином F — семена подсолнуха, морская рыба. Для беременных существуют отдельные витаминные комплексы, однако принимать их следует только после консультации с вашим врачом, иначе есть риск заработать гипервитаминоз — переизбыток витаминов в организме. Это чревато серьезными последствиями не только для женщины, но и для будущего ребенка. Больше информации о витаминах для женского организма читайте на новостном сайте телеканала «Відкритий». Здесь вы найдете полезные статьи, свежие новости, эксклюзивные интервью и многое другое. Інші статті номеру Карантин проти економіки: чи зможемо ми уникнути катастрофи

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