Як правильно вибрати лляне масло і чим воно корисне

Масло, що отримується з насіння льону, містить значну кількість токоферолів (вітамін Е), фолієвої кислоти і естрогеноподібних фітогормонів. У той же час, як і у будь-який продукт з широким спектром активних речовин, у нього є і свої протипоказання. Масло вільно можна застосовувати в кулінарії, замінивши звичне соняшникове. Також його використовують в косметичних і лікувальних цілях.

Користь лляної олії

Льон містить найбільше кислот Омега-3, необхідних для мозку, пам'яті, органів зору, серця. Льон знімає запалення і піднімає настрій. Масло льону допомагає при артрозі, раку, депресії, діабеті, гіпертонії. Має протизапальний ефект, допомагає масло і при підвищеному холестерин. Лікування лляною олією передбачає прийом всередину і зовнішнє застосування - ватяні або марлеві тампони.

Як вибрати масло льону

При виробництві готового продукту використовується спосіб холодного віджиму насіння льону. Важливо, щоб температура рідини при цьому становила не більше 45 градусов. Якщо при виробництві масла проігнорувати цей момент і перевищити допустиму температуру, відбувається окислення речовин, що робить товар неякісним.

При виборі лляної олії потрібно звернути увагу на деякі фактори:

Вид. Нерафінована олія вважається більш корисною, так як зберігає всі лікувальні властивості. При хімічній рафінації продукт проходить термічну обробку, втрачаючи під час даного процесу безліч властивостей.

Термін придатності. Готовий продукт повинен зберігатися не більше 8 місяців. Дата виготовлення масла вказана на упаковці.

Виробництво. Зіткнення речовин з натуральним деревом не призводить до окислення продукту. Тому варто звернути увагу на інформацію, яка опублікована на етикетці про те, чи використовувався під час виробництва дерев'яний прес.

Добавки. Також в складі продукту повинні бути відсутніми домішки і добавки, які знижують ефективність компонентів, що містяться в олії.

Колір. Готовий продукт на вигляд має колір світло-коричневого відтінку, ближче до золотистого. Якщо рідина темного кольору, то не варто купувати цей продукт.

Запах. Лляна олія відрізняється від інших своїм специфічним запахом, який неможливо переплутати з будь-чим.

Смак. Масло повинне мати в міру гіркуватий смак.

Лляна олія для схуднення

Продукт дуже багатий поліненасиченими жирними кислотами. Працюють ПНЖК по ефективному принципу - поступово, але вірно. В організмі вони не перетворюються в жир, а покращують метаболізм, повільно "розформіровуючм" інші жири, з яких і утворюються ті самі накопичення: ми потім роками не можемо від них позбутися. Зайвий жир перетворюється в воду і гліцерин: організму їх вивести набагато простіше, і фігура перетворюється на кращу. Особливо добре речовини лляної олії працюють вночі. Тому худнути з ним можна комфортно і навіть без спеціальних дієт, якщо вистачає терпіння дочекатися результату.

Як правильно вживати лляне масло

Кращий час для вживання лляної олії - це ранок. Застосовувати масло варто відразу після пробудження, натщесерце, в цей час організм найкраще засвоює корисні речовини. Масло жирне. Після його вживання може з'явитися нудота і інші неприємні відчуття. Щоб їх усунути, можна закушувати продукт невеликої часточкою лимона або випити ковток підкисленої води.

Масло лляного насіння можна вживати як в чистому вигляді, так і в суміші з іншими рослинними оліями. Його можна змішувати з медом, фруктами, сиропом. Існує ряд рецептів по застосуванню лляної олії в харчуванні і виготовленні лікувальних або косметичних засобів.

Для кого лляне масло шкідливо

При такій кількості корисних впливів на тіло і організм людини лляне масло також має і протипоказання. При неправильному вживанні можливі побічні ефекти:

алергічна реакція;

діарея;

висока здатність згущуватися крові.

Також лляне масло категорично протипоказано: