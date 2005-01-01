Системы контроля доступа на основе домофонов от Киевской Ассоциации Домофонных Компаний

В 2011 году ряд организаций Киева осуществляющих свою деятельность по установке и обслуживанию систем контроля доступа в помещения приняли решение об объединении. В результате на рынке появилась Киевская Ассоциация Домофонных Компаний, к которой в последствии присоединилось еще несколько предприятий подобного плана.

Что дало объединение компаний

Создание ассоциации позволило консолидировать финансовые и технические ресурсы и выйти на новый уровень оказания услуг населению. В итоге были:

разработаны единые стандарты для гарантированного получения клиентом качественного обслуживания;

открыт Call-центр информационной поддержки;

создана база мобильных бригад для оперативного реагирования на обращения клиентов.

Также была организована производственная база по изготовлении металлоконструкций и входных групп, что позволило гарантировать качество и надежность устанавливаемых систем контроля доступа.

Какие услуги оказывает Киевская Ассоциация Домофонных Компаний

Основное направление ассоциации заключается в подключении многоквартирных домов к системе санкционированного доступа в помещение. Решением, которое предлагает компания, является установка голосовых домофонов. Как более современный вариант, который в большинстве случаев выбирают руководители офисов и часть жильцов – монтаж видеодомофона.

На странице https://doorphone.ua/oborudovanie/vyizyivnyie-paneli-dlya-videodomofonov/ представлены вызывные панели для видеодомофонов которые предлагает к установке компания. Получить консультацию непосредственно о любой модели можно у представителей организации.

В пакет услуг входят работы по:

установке оборудования;

профилактическое обслуживание системы доступа;

ремонт в случае выхода из строя.

Для своих клиентов компания предлагает изготовление ключей доступа по минимальным ценам и в различных вариантах исполнения, из которых особое внимание заслуживает продукция в виде брелоков и бесконтактные варианты.

Установка металлических дверей собственного производства

Нередко входные группы зданий в которых планируется установка домофонов не соответствует нормам безопасности или они не приспособлены для данной процедуры в силу своей конструкции. Собственный производственный участок позволяет решить эту проблему. Потребителям предлагается три варианта металлических дверей – «Стандарт», «Премиум» и с частным остеклением. Продукция изготавливается в соответствии с реальными размерами дверного проема и максимально естественно вписывается в общую архитектуру здания.

Кого может заинтересовать сотрудничество с ассоциацией

Кроме многоквартирных домов в установке современных систем контроля посетителей с помощью аудио- и видеодомофонов могут быть заинтересованы медицинские, дошкольные учреждения и учебные заведения любого уровня образования и специализации.

Так для школ и подобных организаций компания предлагает решение по системе безопасности которое включает в себя:

Функцию контроля с точным временем прихода и ухода ученика, с дублированием фиксации события отправкой СМС на телефон родителей или другого лица.

Видеонаблюдение за ситуацией в классах, коридорах и других помещениях. Родители могут в онлайн режиме контролировать своего ребенка и его поведение как в классе, так и во время перерывов. Постоянная видеозапись дает возможность восстановить хронологию происшествия в случае чрезвычайной ситуации.

Сигнализацию о проникновении в помещение в ночное время.

Аналогичные решения могут применяться и для других организаций, а в случае каких-либо специфических требований со стороны заказчика, специалисты ассоциации максимально их учтут при разработке и монтаже соответствующего оборудования.