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Системы контроля доступа на основе домофонов от Киевской Ассоциации Домофонных Компаний
В 2011 году ряд организаций Киева осуществляющих свою деятельность по установке и обслуживанию систем контроля доступа в помещения приняли решение об объединении. В результате на рынке появилась Киевская Ассоциация Домофонных Компаний, к которой в последствии присоединилось еще несколько предприятий подобного плана.
Что дало объединение компаний
Создание ассоциации позволило консолидировать финансовые и технические ресурсы и выйти на новый уровень оказания услуг населению. В итоге были:
Также была организована производственная база по изготовлении металлоконструкций и входных групп, что позволило гарантировать качество и надежность устанавливаемых систем контроля доступа.
Какие услуги оказывает Киевская Ассоциация Домофонных Компаний
Основное направление ассоциации заключается в подключении многоквартирных домов к системе санкционированного доступа в помещение. Решением, которое предлагает компания, является установка голосовых домофонов. Как более современный вариант, который в большинстве случаев выбирают руководители офисов и часть жильцов – монтаж видеодомофона.
На странице https://doorphone.ua/oborudovanie/vyizyivnyie-paneli-dlya-videodomofonov/ представлены вызывные панели для видеодомофонов которые предлагает к установке компания. Получить консультацию непосредственно о любой модели можно у представителей организации.
В пакет услуг входят работы по:
Для своих клиентов компания предлагает изготовление ключей доступа по минимальным ценам и в различных вариантах исполнения, из которых особое внимание заслуживает продукция в виде брелоков и бесконтактные варианты.
Установка металлических дверей собственного производства
Нередко входные группы зданий в которых планируется установка домофонов не соответствует нормам безопасности или они не приспособлены для данной процедуры в силу своей конструкции. Собственный производственный участок позволяет решить эту проблему. Потребителям предлагается три варианта металлических дверей – «Стандарт», «Премиум» и с частным остеклением. Продукция изготавливается в соответствии с реальными размерами дверного проема и максимально естественно вписывается в общую архитектуру здания.
Кого может заинтересовать сотрудничество с ассоциацией
Кроме многоквартирных домов в установке современных систем контроля посетителей с помощью аудио- и видеодомофонов могут быть заинтересованы медицинские, дошкольные учреждения и учебные заведения любого уровня образования и специализации.
Так для школ и подобных организаций компания предлагает решение по системе безопасности которое включает в себя:
Аналогичные решения могут применяться и для других организаций, а в случае каких-либо специфических требований со стороны заказчика, специалисты ассоциации максимально их учтут при разработке и монтаже соответствующего оборудования.
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