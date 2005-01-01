Капельное орошение и автоматический полив

Микро орошение — это инновационный метод полива садовых и балконных растений. Представленный способ более 10 лет используют при обустройстве ландшафтного дизайна и во время ухода за газонами разных площадей. Технология предусматривает монтаж специальных капельных линий и распылителей. Последние дают растениям только необходимое количество влаги. Благодаря возможности контроля напора, использование микро оросительной системы позволяет экономить воду. Не менее важная особенность — вы можете подобрать линии и все оборудование именно под нужды конкретных культур. В этом плане лучше проконсультироваться с опытным специалистом.

Особенности монтажа оросительных систем

При обустройстве водопроводных оросительных систем нужно выбирать материалы, устойчивые к высокой температуре и морозу. Это нужно, чтобы система без перебоев выдержала несколько сезонов. Также важно, чтобы материал не содержал вредных веществ и тяжелых металлов. Внутренний канал должен быть защищен от разного рода отложений. Если вы обеспечите длительную герметичность соединений, можете исключить засорение, накопление плесени и прочего. Обустраивая автоматический полив газона, вы также должны обратить внимание на следующее:

пропускную способность канала;

количество распылителей;

необходимость использования датчиков влажности насосов.

Подбор аксессуаров: правила и советы

В зависимости от того, каким планируется полив, подбираются разные аксессуары. К примеру, для орошения газона, вместо постоянного потока воды, лучше использовать подвижные разбрызгиватели. Если давление всасываемой воды ниже 2 Бар, устанавливают дополнительный насос. Подобное оборудование повысит эффективность системы. Когда давление воды слишком высокое (превышает 4,2 бар), это может привести к быстрому износу и поломке отдельных элементов. Решить проблему поможет редуктор давления.

Каждый элемент оросительной системы сопротивляется потоку воды и вызывает потери давления. Чем меньше диаметр используемых труб и чем больше расстояние, тем выше показатель потери давления. По этой причине, эксперты советуют создавать индивидуальную систему для каждого участки в саду с учетом конкретных потребностей и возможностей.

Купить оборудование для автополива

Хороший автополив купить не так просто. Это потому, что вы должны учесть несколько факторов: износостойкость материала, желаемый напор и прочее. Вот почему, выбирая хороший магазин садового оборудования, вы должны быть дотошными. Хорошая консультация всегда поможет предотвратить распространенные ошибки. Купить нужное оборудование недорого вы можете на сайте ukrpoliv.com.ua. Сотрудники магазина охотно помогут с выбором и расскажут о специфике применения конкретных методов полива. Благодаря их помощи, ваша система автоматического полива будет эффективной.