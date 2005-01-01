Табак для кальяна Darkside (Дарксайд): Топ-5 лучших вкусов

Сейчас каждый знает, что такое кальян, и какое удовольствие можно получить от него. Существует огромное количество разнообразных табаков для кальяна.

Рассмотрим один из самых популярных табаков для кальяна - табак под названием DARKSIDE (ДАРКСАЙД). Впервые табак для кальяна Darkside (ДАРКСАЙД) был представлен компанией D-Tobacco. Кстати, купить его оптом и в розницу можно тут: https://kalyan.net.ua/tabak/darkside/. В первое время он определял своё место на рынке табаков как бюджетная замена всем известному табаку из Америки Tangiers (Танжирс).

Позже стало известно о том, что компания D-Tobacco смогла представить себя как достойного конкурента на рынке табачных изделий для кальяна. Дарксайд получил доверие от поклонников крепкого, хорошего табака для кальянов. Табак DARKSIDE (ДАРКСАЙД) располагает большим выбором разнообразных вкусов.

Разнообразие ароматов разделяют на три вида крепкости:

SOFT;

MEDIUM;

RARE.

Среди всего многообразия палитры вкусов, выделяют 5 самых популярных табаков для кальяна:

DARKSIDE SUPERNOVA (Супернова, холод) – первое место определённо забирает этот вкус, потому что не найти схожий вкус среди конкурентов. Табак не является мятным или ментоловым,он вообще без вкуса и запаха, это просто приятный холод. В процессе курения DARKSIDE (ДАРКСАЙД) SUPERNOVA в отдельности, появляется чувство, что легкие и гортань окунулись в открытый космос, охлаждение чувствуется незабываемое! Каждый любитель покурить кальян должен обязательно попробовать этот вкус табака в соло. Супернова хорошо проявляет себя в сочетании с любыми другими вкусами, если есть желание добавить свежесть. DARKSIDE BANANAPAPA (Банан) – второе место получает табак с ароматом спелого банана. Во вкусе ярко чувствуется вкус банана. Прекрасно подаёт себя как отдельный табак, так и в миксах с фруктами, мятой. DARKSIDE PEAR (Груша) – аромат естественный, ярко выраженный вкус груши и дюшеса, не слишком сладкий. Прекрасно сочетается с другими фруктовыми ароматами.4. DARKSIDE GENERIS RASPBERRY (Малина) – малина точно не останется без должного внимания. Насыщенный вкус, хорошо передает аромат свежей, спелой малины.5. DARKSIDE COOKIE (Печенье) – пятое и почетное место завоевал аромат со вкусом шоколадно-бананового печенья. Необычный вкус свежей выпечки можно миксовать с бананом и шоколадом.

Разнообразие вкусов табака для кальяна от DARKSIDE не перестаёт удивлять и заставляет чувствовать постоянный восторг.