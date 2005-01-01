Популяризаія української мови в соцмережах

Після скандального звільнення Тетяни Мохової два місяці тому Кабмін призначив нового мовного омбудсмена. Посаду зайняв 42-річний колишній народний депутат і екс-губернатор Миколаївської області Тарас Кремінь. На відміну від попередниці, у нього будуть всі важелі управління для повноцінної роботи. В кінці червня уряд створив секретаріат мовного обмудсмена, відсутність якого блокувало роботу Монахової.

Чим планує зайнятися Кремень на новій посаді і яких змін у мовній сфері нам варто очікувати.

Запустити програму освоєння державної мови

Забезпечити можливість вивчати українську мову як для національних меншин, так і для іноземців

- У нас дуже часто плутають державну мовну політику і конституційну норму із захистом української мови як державної - з українізацією. Мені краще говорити про те, що українська мова - це один з чинників національної безпеки і оборони, - заявляв Кремень в інтерв'ю Укрінформу. - Тому мова є не тільки консолідуючим фактором і фактором єднання - це і наше майбутнє, фактор демонструє рівень відносини українського народу до своїх цінностей. І якщо ми не поважаємо такі ключові, базові речі, на яких тримається будь-яка держава світу, то, відповідно, ми і маємо таке ставлення до себе.

Контролювати дотримання мовних норм в освіті.

Співпрацювати з установами освіти і науки.

- Коли надаються дозволи Міністерства освіти і науки окремим підручникам, то дуже часто звертають увагу на зміст, а досить мало вивчається мовна компетентність і мовний рівень українського. І в результаті цього у нас виникає величезна кількість скарг на якість підручників.

Передбачити покарання і чіткий контроль за виконанням мовного закону.

Популяризувати норми мовного закону на рівні соціальних мереж.

Розглядати скарги щодо дотримання умов закону про мову.

- Такі ситуації будуть траплятися, поки ми не почнемо підвищувати статус української державної мови. Закон не може бути прочитаний двояко, як у нас іноді деякі політики собі це дозволяють. Виконання закону - це і пропаганда, і популяризація його норм навіть на рівні соціальних мереж. З одного боку, має бути розуміння тих чи інших норм закону державною владою, комунальними підприємствами, з іншого - має бути чіткий контроль. Якщо людина принципово відмовляється виконувати закон (або мова йде про закон про мову, або про кримінальний кодекс, чи то за Закон про охорону праці), то повинно бути передбачено покарання, матеріали повинні передаватися в суд.

Спростити програму отримання громадянства етнічним українцям.

Підтримувати українську діаспору.

- За межами України проживає не менше 10, може навіть 20 млн етнічних українців, які крізь сльози просять Україну підтримати їх в їх бажанні інтегруватися в українське мовне, культурне, геополітичне середовище. Але, на жаль, відповідь не завжди задовольняє ці потреби. Тому ця співпраця повинна бути дуже потужною. Я навіть не можу уявити українську літературу без літератури діаспори, мені важко уявити її без поїздок з пропагандою української культури за кордоном ... Але одним із способів об'єднання є державна мова, спільна історія, спільне коріння, і це коріння має бути міцним.