Що таке тепловий удар і як його уникнути

У спекотну погоду небезпека теплового удару і теплового виснаження організму збільшуються в рази.

Влітку людям загрожує небезпека отримати тепловий удар, який може привести до багатьох неприємних наслідків. Аж до смертельного результату. Розбираємося в тому, чому трапляється тепловий удар, хто найбільше йому схильний і як його можна уникнути.

Що таке тепловий удар

Це перегрів організму, який настає через тривале перебування людини під сонячними променями або в задушливому приміщенні з високою температурою. Тепловий удар загрожує всім, але частіше за все він настає у людей з:

гіпертонічною хворобою,

серцево-судинними захворюваннями,

хворобами щитовидної залози,

цукровим діабетом,

ендокринними захворюваннями,

вегето-судинною дистонією,

бронхіальною астмою,

нервово-психічними розладами,

анорексією,

цирозом печінки,

гепатитом,

ангідрозом,

гіпергідрозом,

післяінсультними станами а також після інфаркту міокарда.

Причини теплового удару

Основна причина теплового удару - вплив на організм високої температури в умовах високої вологості навколишнього середовища.

- Наш організм може підтримувати температуру тіла близько 37 градусів. Але коли постійно йде вплив високих температур, організм виснажується, і йому складно притримувати свою температуру в межах норми. Температура тіла починає підвищуватися безконтрольно. Якщо цей вплив триває кілька хвилин, то відбувається тепловий удар. Якщо ж вплив більш тривалий - кілька днів або годин - можливо теплове виснаження.

Однак тепловий удар може виникнути і в інших випадках. До них відносяться:

носіння теплого і синтетичного одягу, що заважає тілу виділяти тепло;

надмірне вживання алкоголю, тому що алкоголь порушує терморегуляцію;

важка фізична праця під відкритим сонцем.

Крім того, ризик отримання теплового удару підвищують і деякі ліки. До них відносяться: вазоконстріктори, діуретики, антидепресанти, антипсихотичні засоби.

Симптоми і ознаки теплового удару:

Симптоми теплового удару і теплового виснаження практично однакові, але в першому випадку стрибок температури більш різкий.

В цілому можна виділити наступні симптоми:

почервоніння шкірних покривів;

шкіра холодна на дотик, іноді - з синюшним відтінком;

слабкість, сонливість;

помутніння свідомості, задишка;

холодний піт, сильний головний біль і запаморочення;

розширення зіниць, потемніння в очах;

почастішання і ослаблення пульсу;

висока температура (до 40 С);

нудота, блювота, болі в животі;

затримка сечовипускання;

хиткість ходи;

у важких випадках: судоми, втрата свідомості.

У дітей симптоми теплового удару такі ж, однак клініка завжди буде більш вираженою, а стан - більш важким. Єдиний симптом, який більше характерний для дітей - це носова кровотеча на тлі теплового удару.

Існує кілька форм теплового удару. це:

Асфіксія. Відбувається уповільнення всіх функцій центральної нервової системи, в тому числі дихальної.

Піретична. Температура тіла підвищується до 40-41 С.

Церебральна. Починаються судоми і помутніння свідомості.

Гастроентерічна. У людини починається діарея і блювота при затримці сечовипускання.

Тепловий удар буває легкої, середньої та важкого ступеня. В останньому випадку близько третини постраждалих помирають.

- Якщо ви відчуваєте помутніння свідомості і задишку - то відразу ж потрібно викликати швидку. Розпізнати тепловий удар допоможе також те, що при ньому не діють ніякі жарознижуючі препарати: - Ніякого парацетамолу, аспірину, ібупрофену ... Тому що ці механізми - системи регуляції - повністю виснажені. Вони не працюють. Температура (організмом) не контролюється.

Перша допомога при тепловому та сонячному ударі

В першу чергу людину потрібно перенести в тінь або вивести в прохолодне приміщення.

- Перенісши людину в прохолодне місце, потрібно починати обкладати його вологими і мокрими рушниками, які потрібно постійно міняти. Поїти потерпілого, якщо він може пити, додавши, що також можна використовувати такі ж сольові розчини, як і при діареї - регідрон, гідровіт або подібні.

В разі судом можна робити невеликий масаж, проте тільки якщо немає втрати свідомості або задишки.

Запобіжні заходи. Як уникнути теплового удару

Перш за все, потрібно уникати фізичної активності і пасивного перебування під прямим сонячним світлом в період з 11.00 до 16.00, тобто в годинник високої активності сонця. Крім того, краще надягати на голову головний убір світлих тонів або користуватися парасолькою, частіше відпочивати під навісом або в тіні дерев.

- Не треба також займатися спортом в спеку. Обов'язково слідкуємо за своїм станом і станом дітей - тому що вони можуть не сказати, що їм стає погано. Вони просто стають дратівливі і плаксиві, - зазначила фармацевт.

Також в спекотні дні найкраще віддавати перевагу одягу з натуральних тканин і світлих тонів і обов'язково пити не менше 2 л води в день.

Під час роботи або знаходження в жарких приміщеннях потрібно частіше відкривати вікна, користуватися кондиціонерами і вентиляторами, час від часу виходити на 5-10 хвилин в прохолодні приміщення.

У спекотні дні також краще не переїдати і не зловживати жирною і гострою їжею, яка "забирає" воду з організму. Небажаний і алкоголь. Шкідливі навіть слабкі алкогольні напої.