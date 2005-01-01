Шість маловідомих фактів з життя Тараса Шевченка

9 березня виповнюється 202 роки з дня народження відомого поета і письменника.

Факт1

Спочатку в метриці Тараса було зазначено лише ім'я його матері - Агафія. Майже відразу після пологів кріпосна померла, і в документах дитини з'явилися вже зовсім інші записи, за якими його батьком був зазначений кріпак Григорій Іванович Шевченко. Цікаво те, що перед самим народженням дитини Григорій з дружиною переїхали в село Кирилівка, а коли Тарасу виповнилося два роки, сім'я знову повернулася в село Моринці. На думку істориків, загадкове переміщення сім'ї Шевченко можна пояснити тим, що таким чином була збережена таємниця порочного зв'язку пана з кріпосної дівкою.

Факт 2

Основна освіта Тараса - два роки навчання в церковно-приходській школі. При цьому багатьма своїми знаннями майбутній письменник був зобов'язаний першій віленській красуні, баронесі Софії Григорівні Енгельгардт. Вона вчила хлопчика говорити по-польськи і по-французьки. Однак все ж основні знання мов Тарас отримав від тамтешніх лакеїв. Не випадково пізніше в Петербурзі над ним підсміювалися: "Пан Шевченко бардзо добже мови по-польську, но в його мовє завше єсть ЦГЗ хлопського" ...

Факт 3

Тарас Шевченко писав дуже безграмотно. Ось витяги з одного його листа, відправленого брату: "Брате Микито треба б'тобі погавкати та я не сирдитий. Чи не хай буде так як робіця .... По цілуй старого діда Івана за мене, і поклонитися всій рідні Нашій яка є ... скажи Іванові Федёрці не хай він' до мене напиши листа окроме. - та тілько не по московському а то й читати не буду - Кланяйся йому. Залишайся здорова - Твій брат тарас' Шевченко ".

Факт 4

Тарас Шевченко пристрастився до випивки ще в молодості. Він зі своїми приятелями навіть організував алкогольне суспільство "мочемордія", на регулярних засіданнях якого обирався голова "його всепьянейшество". Під час засідань пили ром, настоянки і наливки, ведучи розмови "про життя" і мріяли про свободу і світле майбутнє.

факт 5

Історики сперечаються над датою звільнення від кріпосної залежності. В одних джерелах вказується, що він став вільною людиною за кілька років до своєї смерті. В інших називається 1838-й рік.

При цьому в автобіографії Шевченко писав, що свободою він зобов'язаний Карлу Брюллову і Василю Жуковському. Нібито великий російський художник написав портрет великого російського поета. Була влаштована лотерея, і цей портрет придбаний за дві з половиною тисячі рублів. При цьому частково - за гроші імператора, про що є запис у щоденнику, що описує кожен день царського сімейства: імператриця Олександра Федорівна витратила 400 рублів, майбутній імператор Олександр II і велика княгиня Олена Павлівна - по 300 рублів. І вже через тиждень полковник Енгельгардт відпустив на свободу цю "кріпосну душу".

Факт 6

У Тараса Шевченка існує дві могили. Спочатку його поховали в Петербурзі, на Смоленському кладовищі (зараз там встановлено пам'ятний камінь). А через два місяці труну з тілом покійного перевезли на батьківщину, до Канева.