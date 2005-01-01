Горе від прогресу: електронні бази можуть зробити з вас вбивцю і прописати в квартиру сторонніх

Небажання чиновників і спецслужб перевіряти і звіряти інформацію в різних електронних базах мало не зіпсувала людям життя.

Наша епоха цифрових технологій здатна творити чудеса, але також може здорово нашкодити. Наприклад, зіпсувати репутацію або поставити перед необхідністю доводити, що ти "не верблюд", відправляючи в забіг по чиновницьких кабінетах.

Для прикладу дві повчальні історії, які як би і не пов'язані між собою, але мають спільне коріння - вони про небажання перевіряти дані, що містяться в електронних базах.

"Ви не журналіст, ви - злочинець!"

Влаштовуючись на нову роботу, журналіст Євген Дем'янов з Києва дізнався, що ... нічого про себе не знав.

- У службі безпеки фірми, куди я відніс свої документи, мені розповіли, що в грудні 2014 року за рішенням Солом'янського суду столиці я був засуджений до 8 років ув'язнення за умисне вбивство та достроково звільнений в 2017 році.. - В іншому вся інформація, яку зібрали про мене, збігалася з точністю до марки, номера, кольору і дати покупки автомобіля.

Виявилося, що досьє на здобувача вакансії служба безпеки замовила у агентства, що спеціалізується по збору даних. Воно і вплели в бездоганну біографію Жені епізод з життя його абсолютного тезки. Інформація про судимість Євгена Дем'янова була почерпнута на сайті "Судова влада" (офіційний веб-портал Державної судової адміністрації України).

- Діяльність таких компаній законна, як і збір інформації. Влаштовуючись на роботу, людина дає згоду на обробку його персональних даних. Я теж виконую таку роботу. Але всю інформацію, яку збираєш про людину, необхідно ретельно перевіряти - телефонними дзвінками, звірками з іншими даними, - прокоментував керівник детективного агентства "Бюро Рись" Руслан Болгов. - В даному ж випадку все, що змогли знайти у відкритому доступі, просто звалили в загальну купу. Це кричущий непрофесіоналізм. Як самого агентства, так і служби безпеки фірми, яка шукає персонал. В результаті страждає репутація моїх сумлінних колег.

Ситуація з нашим Дем'яновим благополучно вирішилася, бо від нього зажадали пояснень. У менш вдалому випадку людині просто можуть відмовити від місця, не вдаючись у деталі.

Юристи радять для підстрахування тримати вдома копію трудової книжки, щоб при необхідності підтвердити, де і чим ви займалися.

Через недбалість співробітників служби безпеки Євген "перетворився" на вбивцю.

"Де один, там трьох запишемо"

У старі часи, які багато хто вважає недобрими, всеіінформаційні бази, облікові картки і ін. мали паперовий вигляд. Щоб отримати інформацію, потрібно було писати запит, приходити за адресою, брати папочку з полички ... Довго, нудно і архаїчно.

Сьогодні підприємства, в тому числі комунальні, перейшли на електронний документообіг. Швидко, зручно, прогресивно ...

Юлія Криволап, яка купила пару років тому квартиру в Подільському районі Києва на одну себе, була дуже налякана, коли в платіжці за травень побачила, що в "однушці" записані три людини.

- Я вирішила, що стала жертвою квартирних аферистів, і кинулася по кабінетах. З однієї організації мене посилали в іншу. Коли, нарешті, дійшла до потрібної, виявилося, що комунальні підприємства Києва звіряли свої електронні бази, в яких спливли колишні господарі. І їх "повернули" на старе місце.

Тобто знову ніхто нічого не перевірив.

- Я витратила тиждень відпустки і купу нервів, - скаржиться Юля. - Помилку обіцяли виправити, але в платіжці за червень знову виявилося три людини і потрійна оплата за вивіз сміття. Тепер обіцяють виправити в платіжці за липень. А головне, ніхто навіть не вибачився!

Вибачатися начебто і немає чого.

- Закон не передбачає пряму відповідальність комунальників або чиновників за таку недбалість, - каже адвокат Олексій Сиротін. - Користувач житла може подати в суд, але знову доведеться витрачати час, нерви і гроші на судові витрати. Моральна шкода довести надзвичайно важко, якщо немає підтверджуючих медичних довідок.

Юрист радить ретельно перевіряти всі документи, за якими проводите платежі.