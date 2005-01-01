Археологи знайшли місце, де Ісус зробив одне з євангельських чудес

Слова були вибиті на шматку дорогого мармуру, привезеного з Греції. Вчені розшифровують древній напис на мармуровій плиті, яка, можливо, була встановлена на честь цієї події в ізраїльському містечку Курси.

"ІМ'Я ЇМ ЛЕГІОН"

Історію під назвою "Чудо зцілення біснуватих в країні Гадаринської" описують три євангелісти: Лука, Матвій і Марк. Воно відбулося незабаром після того, як Христос з учнями переправився на східну сторону Галілейського озера. На березі їм зустрівся чоловік, одержимий бісами. Ймовірно, це був сільський божевільний. Він жив на кладовищі, і одного разу односельці закували його в кайдани, скориставшись тим, що він заснув. Однак той розірвав ланцюги, продемонструвавши фантастичну силу. Побачивши Ісуса бідолаха вклонився йому і сказав: "Що Тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю Тебе, не муч мене!" Христос запитав, як його звуть. Нещасний відповів: "Ім'я нам Легіон", - маючи на увазі пристрасті, які в ньому оселилися. Ісус вигнав з нього бісів, "поселивши" їх в стадо свиней. Перелякані хрюшки в кількості 2000 голів кинулися з обриву в море.

І ось вчені начебто знайшли підтвердження цієї історії.

ЯК обчислюється МАРШРУТ ХРИСТА

Легенди пов'язували диво вигнання бісів з містечком Курсі (селище було так названо по імені сирійської села, яке було по сусідству). Однак все, що археологи знаходили на місці Курсі - візантійський християнський храм, фортеця хрестоносців, - все було побудовано значно пізніше. Причому зводили ці споруди люди прийшлі.

- Ми не мали доказів існування будь-якого єврейського поселення в той період уздовж східних берегів Галілейського моря, - розповідає доктор Хаїм Коен з Університету Хайфи.

Частково бідність археологічних знахідок в цьому регіоні пояснюється тим, що з часів першого століття нашої ери рівень води в Галілейському озері значно виріс. І багато міст пішли під воду. Однак за останні кілька десятиліть, до радості істориків, озеро різко обміліло. І археологи змогли отримати доступ до стародавніх пам'ятників.

ЗАГАДКОВА ПЛИТА

Під час недавньої експедиції з'ясувалося, що територія Курсі набагато більша, ніж вважалося раніше, - це конгломерат з декількох різних поселень. Були знайдені залишки великих портових споруд, потужний хвилеріз і фрагменти великих громадських будівель. Але найголовніше - археологи виявили мармурову плиту розміром 140 на 70 сантиметрів з написами арамейською мовою.

За часів Ісуса арамейська була розмовною мовою Іудеї. І арамейські фрази присутні в Євангелії, не дивлячись на те, що сама мова Нового Завіту - грецька. Наприклад, воскрешаючи померлу дочку начальника синагоги, Христос говорить арамейською: "Талита куми!" ( "Дівчина, встань!") А під час хресних мук він вигукує "Елої, Елої, лама савахтані?" ( "Боже мій, Боже мій, нащо Ти мене покинув?") На думку вчених, напис на плиті був нанесений як мінімум 1600 років тому.

- Значить, до IV - V століття нашої ери на цій території вже існувало розвинене поселення, - вважають ізраїльські вчені. - Мармурова плита з арамейським текстом свідчить про єврейське походження населеного пункту. А оскільки це єдиний порт в регіоні, то всі археологічні докази в сукупності свідчать, що висадка Христа з учнями та історія з вигнанням бісів могли статися тільки на території Курсі.