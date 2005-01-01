Крах танкера Delfi біля берегів Одеси визнають техногенною катастрофою

Відбувся черговий витік нафти, поки власник намагається прибрати судно від берега.

Затоплення танкера Delfi і розлив нафти біля берегів Одеси обласна комісія з екобезпеки визнає техногенною катастрофою. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій 24 липня.

- З 27 липня операція (по викреніванню судна) переходить під контроль АМПУ, але не чекаючи цієї дати ми вже узгодили з головою ОДА в Одеській області Максимом Куцим провести в неділю засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатися за прискореною процедурою і не втрачати час на бюрократичні процедури, - повідомив Криклій.

24 липня заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов повідомив про черговий витік нафти. На цей раз її масштаби, за попередніми даними, майже 7,5 тис. квадратних метрів. Чиновники припускають, що причина витоку нафтопродуктів - ослаблення кріплення бонового загородження.

Історія питання

У листопаді 2019 року танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси, стався розлив нафти. На судні знаходилися троє українців. Шторм зніс танкер до одеського пляжу "Дельфін". Судновласник обіцяв прибрати судно до 31 березня, якщо не цілком, то розрізати його на частини. Пізніше Адміністрація морпортів продовжила судновласнику термін ліквідації аварії до 20 липня. Однак цього не сталося. У травні, червні та липні знову сталося кілька витоків нафти.

Пляж "Дельфін" закритий для відпочивальників. 21 липня АМПУ зажадала від власника танкера передати їй право евакуювати аварійний танкер. Судновласник категорично відмовився передати права на підйом аварійного судна державним структурам і попросив продовження термінів ліквідації танкера до 10 серпня. Спроба підняти танкер 18 липня виявилася невдалою - порвалися троси. Компанія-підрядник зробить останню спробу евакуювати судно 24 липня.