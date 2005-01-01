Легализация документов: что нужно знать при выезде за границу?

Бюро переводов «Дольче Вита» оказывает услуги легализации документов. Оригинал может быть переведён на национальный язык другой страны или на язык международного общения (английский). Конкретный способ определяется с учётом действующих в конкретном государстве правовых норм.

Зачем нужна процедура

Документ, выданный государственными органами, за неким исключением имеет юридическую силу только на территории одной страны. Чтобы диплом о высшем образовании или свидетельство о смерти на украинском языке признали за рубежом, нужно заказать у бюро переводов в Киеве легализацию – обычную или консульскую.

Сотрудники организации переведут вручённые лично или присланные по электронной почте бумаги и оформят их в соответствии с требованиями конкретной страны. По окончанию процедуры заказчик получит на руки сразу два документа: оригинал и его легализованную копию. Первая бумага не перетерпит никаких изменений, что существенно для документов, в которые нельзя вносить никакие правки.

Какие документы нужно легализовывать

Обычные граждане обращаются за помощью к бюро переводов в случае переезда в другую страну, при оформлении брака с иностранцем, при поступлении в вуз, при необходимости получения медицинской помощи в зарубежных клиниках. В перечисленных ситуациях легализации подлежат документы, связанные с социальными статусами, образованием, состоянием здоровья, имущественными правами:

справки об обучении, дипломы, сертификаты дополнительного образования, аттестаты;

справки об отсутствии судимости;

свидетельства о рождении (но не паспорт), заключении или расторжении брака, смерти, об установлении отцовства (материнства);

документы усыновителей;

нотариально заверенные бумаги;

медицинские заключения;

выписки из ЕГРН, иные документы, подтверждающие наличие имущественных прав;

выписки из банка.

Юридические лица и компании легализуют документы для выхода на международный рынок, заключения сделок с иностранными агентами, перепродажи имущества и прав. Процедуре подвергают уставы предприятия, контракты, доверенности, выписки, лицензии.

Легализация документов в бюро переводов «Дольче Вита»

Штат компании представлен сотрудниками, имеющими два высших образования: юридическое и лингвистическое. Сочетание профилей позволяет переводить бумаги грамотно с правовой и языковой точек зрения. Клиенты, заказавшие легализацию документов, могут быть уверены в том, что по окончанию процедуры смогут пройти проверку любого органа, начиная с консульства и заканчивая судом.

Сотрудники бюро не только окажут помощь по профилю, но и смогут ответить на часто возникающие вопросы:

какой тип легализации нужен и требуется ли процедура вообще (документооборот между Украиной и некоторыми странами максимально упрощён);

как подготовить документ (потребуется снять ламинированное покрытие);

может ли быть легализован документ, если он содержит исправления, у него высокая степень износа.

Отдельно обсуждаются сроки. Возможно выполнение работы вне очереди и отправка выполненного заказа по почте. Уточнить условия предоставления услуги можно по телефону или в личной переписке с бюро.