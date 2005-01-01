Прецедент Зеленського: чи повинен президент вступати в переговори з терористами

Заручників луцького терориста звільнено, дають інтерв'ю, а сам Максим Кривошей вже завтра постане перед судом. Тим часом користувачі соціальних мереж, політики і експерти ламають списи, чи повинен був президент Володимир Зеленський вступати в переговори з терористом, виконувати його вимоги, якими б вони абсурдними і нешкідливими не були.

Президент готовий на все заради порятунку громадян

Андрій Єрмак, глава Офісу президента:

- Президент Володимир Зеленський вчинив як справжній лідер, який готовий на будь-які кроки заради порятунку своїх громадян. Спочатку умовив відпустити жінку похилого віку, підлітка і вагітну жінку. Потім - відпустити всіх і здатися. Пишаюся, що нарешті-то президентом України стала людина, для якого людське життя є найвищою цінністю.

Ящик Пандори відкрито

Ірина Сєрова, політтехнолог:

- Йти на переговори з терористами - значить відкрити скриньку Пандори. Завжди. Значить, демонструвати urbi et orbi (всьому світу), що терор - працюючий метод, за допомогою якого можна досягати цілей. Якщо і не всіх, то хоча б деяких. А щоб досягти більшого, наступного разу треба підвищити ставку, збільшуючи масштаб терору і нахабство вимог.

Заручниками дня стали не 10 чоловік в луцькому автобусі, а всі громадяни цієї країни. Подумайте, що чекає країну в контексті переговорів по Донбасу.

Прецедент для переговорів з представниками "Л / ДНР"

Костянтин Бондаренко, політолог:

- З сьогоднішнього дня відкрито шлях до прямих переговорів з Пушиліним Денисом Володимировичем і Пасічником. Раніше офіційний Київ говорив, що ніколи не піде на переговори з терористами. Після того як Зеленський виконав вимоги луцького терориста, прецедент створено, моральні застереження відкинуто. Тепер Володимир Олександрович може запросто перейти до виконання вимог лідерів самопроголошених республік.

Влада ніколи не йде на поступки

Олексій Голобуцький, політтехнолог:

- Зеленському не пояснили базову аксіому для таких випадків: керівники країни ніколи не йдуть на поступки терористам, ніколи самі не ведуть переговори. Для цього є спецслужби і спеціально навчені переговорники. Поліцейський може домовитися про піцу в обмін на кількох заручників, мер, президент, чиновник - ні в якому разі. Це записано в інструкціях держслужб і спецслужб усього світу.

Вимога зняти і викласти відеокліп - алогічне, абсурд, беззмістовне - в загальному нормальне для людини з найшизофренічнішим розладом. Ось тільки виконання абсурдних вимог хворої людини з великою ймовірністю спровокує хворого на ще більш абсурдні і небезпечні дії.

У світі немає єдиної позиції

Анна Маляр, юрист-кримінолог:

- Вести чи не вести переговори з терористами, екстремістами, насильниками? На це питання немає єдиної позиції у переговірників і спецслужб різних країн. Повна відмова від переговорів - Ізраїль, Йорданія, Сирія, Іран, Латинська Америка. Допускаються переговори - США, Великобританія, Франція, Італія. Все залежить від ситуації.

Незважаючи на те що результат переговорів не передбачуваний, практика показує - якщо їх вести, то в 70% випадків вдається звільнити заручників. Також, як показує практика, переговори зменшують ймовірність насильства.

Час в переговорах працює проти зловмисника, оскільки:

1) збільшується потреба в основних людських потребах - їжі, воді, сні і т.д .; 2) напруженість падає; 3) люди, охолонувши, починають думати більш раціонально і менш емоційно; 5) у заручників ростуть можливості для порятунку; 6) зібрана інформація дозволяє приймати більш вдалі рішення; 7) міцніє довіра між переговірником і терористом; 8) очікування і вимоги терориста можуть скоротитися; 9) інцидент може зникнути сам по собі, оскільки іноді терористи відпускають заручників, нічого не вимагаючи.

Інструкції не забороняють президенту України вступати в переговори

Василь Вовк, екс-керівник Головного слідчого управління СБУ:

- За наших діючих інструкцій, президенту не заборонено вступати в переговори з терористами, якщо вони дають гарантію звільнити після цього людей, територію, а правоохоронці дають санкцію на такі дії. В інструкції прописано, що можуть залучатися будь-які люди, які можуть сприяти досягненню успіху в переговорах.

Я б не сказав, що Зеленський, вступивши в переговори з терористом, відкрив ящик Пандори. Він відкритий. І якщо, не дай бог, повториться щось аналогічне, то правоохоронцям буде складно шукати виходи на президента, щоб він втрутився.