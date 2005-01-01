|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Ноутбук, особенности и возможности
Компактное, соответственно «маломощное» (мнение определенной категории пользователей) компьютерное устройство под названием ноутбук еще десять лет назад воспринималось многими, как модная игрушка. Восприятие вполне обоснованное, а весомых доводов его правильности существовало предостаточно. Несмотря на продолжающуюся критику по поводу возможностей в сравнении с классическим системными ПК, современный ноутбук для работы и учебы, благодаря:
Стал популярным гаджетом и уже начинает занимать лидирующие позиции по спросу, а также общему уровню продаж в массе реализуемой на рынке компьютерной техники.
Основные преимущества
Рассматривая и проводя анализ возможностей двух видов компьютерной техники – классического системного блока и ноутбука, в пользу первого можно привести такие доводы, как надежность и возможность апгрейда. Для описания преимуществ второго (во внимание принимаются идентичные параметры с «системником» по количеству ядер, объему оперативной памяти и производительности видеокарты) потребуется выделить их в отдельный список:
Широчайший ассортимент модельного ряда «ноутов» позволяет выбрать «железо» под конкретные задачи, например, по мощности для запуска «серьезных» инженерных программ на работе или качеству выводимого на экран видео-изображения, высокие параметры которого необходимы видео-монтажерам или геймерам.
Возможности модернизации
Производителями предусмотрена дополнительная возможность самостоятельной доработки ноутбуков до более совершенных показателей по производительности и практичности. Как правило, она предусматривает приобретение дополнительного оборудования. Если взять ноутбук Dell, то его можно доукомплектовать уже при покупке в онлайн магазине:
Да и подобрать подходящую модель гораздо проще в домашних условиях, открыв каталог интернет-магазина a-techno.com.ua, а не в шумном супермаркете. Опции ресурса продавца «Сравнение» и «Просмотренные», а также онлайн консультация специалиста помогут сделать оптимально правильный выбор.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com