Ноутбук, особенности и возможности

Компактное, соответственно «маломощное» (мнение определенной категории пользователей) компьютерное устройство под названием ноутбук еще десять лет назад воспринималось многими, как модная игрушка. Восприятие вполне обоснованное, а весомых доводов его правильности существовало предостаточно. Несмотря на продолжающуюся критику по поводу возможностей в сравнении с классическим системными ПК, современный ноутбук для работы и учебы, благодаря:

Наличию высокой рыночной конкуренции среди производителей.

Внедрению новейших технологий и инновационных решений в его конструкцию.

Созданию моделей, отвечающих определенным параметрам конкретных пользователей.

Стал популярным гаджетом и уже начинает занимать лидирующие позиции по спросу, а также общему уровню продаж в массе реализуемой на рынке компьютерной техники.

Основные преимущества

Рассматривая и проводя анализ возможностей двух видов компьютерной техники – классического системного блока и ноутбука, в пользу первого можно привести такие доводы, как надежность и возможность апгрейда. Для описания преимуществ второго (во внимание принимаются идентичные параметры с «системником» по количеству ядер, объему оперативной памяти и производительности видеокарты) потребуется выделить их в отдельный список:

Компактность – на рабочем столе находится исключительно корпус, совмещенный в одно целое с клавиатурой и монитором.

Отсутствие лишних проводов – один кабель подключения к электрической сети и все. При необходимости тачпад можно дополнить беспроводной мышкой (сегодня они уже входят в комплект).

Мобильность – самый главный «козырь», наличие собственного аккумулятора для автономной работы. И это еще не все, некоторые модели имеют опцию отсоединений крышки с монитором, в результате чего она превращается в сенсорный планшет.

Широчайший ассортимент модельного ряда «ноутов» позволяет выбрать «железо» под конкретные задачи, например, по мощности для запуска «серьезных» инженерных программ на работе или качеству выводимого на экран видео-изображения, высокие параметры которого необходимы видео-монтажерам или геймерам.

Возможности модернизации

Производителями предусмотрена дополнительная возможность самостоятельной доработки ноутбуков до более совершенных показателей по производительности и практичности. Как правило, она предусматривает приобретение дополнительного оборудования. Если взять ноутбук Dell, то его можно доукомплектовать уже при покупке в онлайн магазине:

Подставкой для охлаждения – повышает качество работы при запуске даже «тяжелого» ПО.

Дополнительным емким аккумулятором – его следует брать в дорогу и в считанные секунды устанавливать взамен разрядившейся батареи.

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