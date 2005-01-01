Розшифровка чорних ящиків збитого в Ірані Боїнга підтвердила незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера

Україна очікує від Ірану початку переговорів з компенсацій сім'ям загиблих пасажирів рейсу МАУ.

Розшифровка "чорних ящиків" збитого літака МАУ підтвердила незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера. Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив 24 липня в Twitter.

Український дипломат висловив вдячність міжнародним партнерам, задіяним в розшифровці самописців.

- Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів на наступному тижні (маються на увазі переговори про компенсації сім'ям загиблих - питання, яке Іран затягує) - додав Енин.

Йдеться про трагедію, яка сталася в Тегерані 8 січня 2020 року. Літак МАУ рейсу PS752 "Тегеран-Київ" звалився через кілька хвилин після зльоту. На борту авіалайнера були 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі загинули. Летіли громадяни семи країн: Ірану - 82, Канади - 63, Україна - 11, Швеції - 10, Афганістану - 4, Німеччини - 3, Великобританії - 3.

Тільки через три дні після катастрофи іранська влада визнала, що український літак був збитий їх ракетами. Після катастрофи ряд держав і авіакомпаній призупинили польоти над Іраном і Іраком.

Іран кілька разів обіцяв передати Україні бортові самописці рейсу PS752 для розшифровки, але потім відмовлявся. Сам же зробити це Тегеран не може - немає технічних засобів. Зрештою, "чорні ящики" виявилися у Франції, де і були успішно розшифровані 23 липня. Також Іран не взяв на себе відповідальність за авіакатастрофу і вважає, що вона сталася через людську помилку.

Іранська сторона готова прибути в Україну з 20 по 30 липня на переговори по компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи і їх рідним.