Рада заборонила передвиборну агітацію за допомогою продуктів і подарунків

Депутати проголосували за зміни до Виборчого кодексу.

Верховна Рада на засіданні 16 липня впевнено внесла правки до виборчого законодавства. За закон у другому читанні проголосували 308 нардепів. В цілому до законопроекту подали близько 4000 правок, і хоча прийняті були тільки деякі з них, в законодавство внесено низку важливих змін.

Парламентарії внесли численні зміни до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів і всіх етапів виборчого процесу та передбачають коригування більше 200 з 289 статей цього кодексу.

Зокрема, встановлено ліміт для самовисування в 10 тисяч населення (партизація). У містах з великим населенням буде пропорційна система з відкритими списками.

Парламент змінив форму виборчого бюлетеня

У виборчому бюлетені в одному ряду, по черзі зліва направо зазначається:

визначений жеребкуванням номер кожної організації партії;

повна назва відповідної організації партії, прізвище, ім'я та по батькові кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без вказівки номера;

два квадрата для: порожній квадрат для волевиявлення по організації партії та

квадрат з нанесеним трафаретом для волевиявлення з приводу кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії;

виборчий список з прізвищами, ініціалами всіх кандидатів і їх порядковими номерами трафаретним форматом зверху вниз, за якими вони включені до відповідного територіального виборчого списку організації партії в дві колонки.

Застава для кандидатів зменшується в 9 разів

заставу для кандидатів у депутати в громадах з кількістю виборців в 10 тисяч і більше - 4 мінімальні зарплати на кожні 90 тисяч виборців - 18 892 грн;

заставу для кандидатів у депутати в громадах з кількістю виборців в 10 тисяч - 20% мінімальної зарплати, тобто 944,6 гривні;

заставу на виборах мерів у територіальних громадах в містах з кількістю виборців понад 75 тисяч на кожні 90 тисяч виборців - 4 мінімальні зарплати, тобто 18 892 гривні.

Підкуп, подарунки та продуктові набори заборонені

Закон забороняє проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів, які супроводжуються закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (підприємство партії) або згадуванням імені кандидата, назви партії (організації партії), символіки партії.

Також заборонено і надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії) , що супроводжується вище згаданими речами.

Виборча квота в 25%

Також вирішили не міняти так званий кандидатський мінімум для просування кандидата в територіальному виборчому окрузі та залишили його на рівні 25% (розглядалися варіанти 5% і 50%)

Першим в територіальному виборчому списку відповідної організації партії розміщують кандидата, включеного до такого списку під першим номером.

У законі передбачили, що кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, дорівнює чи перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, розміщуються після першого номера списку в порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати.

При рівному відсотку голосів місце вище займає кандидат, розташований вище в територіальному виборчому списку кандидатів від організації партії.

Потім в списку розміщуються інші кандидати в черговості, визначені організацією партії при висуванні кандидатів.

Що ще змінилося

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік - в останню неділю березня і останню неділю жовтня. Тобто, всі місцеві вибори, які не є черговими, у всіх населених пунктах будуть проводитися в один день - або навесні, або восени.

Також збільшуються санкції за злочини і адміністративні правопорушення в сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів та інші порушення.