Податки на паї: бій з тінню або "віджимання" землі у населення

У парламенті зареєстрований законопроект, який змусить власників сільськогосподарських паїв платити податки.

Наші депутати вишукують все нові способи наповнення бюджету. У парламенті зареєстрований законопроект №3131, який вводить так званий мінімальний податок на паї. Мета у документа благая - депутати нібито хочуть вивести з тіні ринок агропродукції. Однак постраждати від нововведення можуть власники невеликих паїв. Як кажуть експерти, якщо документ буде проголосований і набуде чинності, то вдарить в першу чергу по дрібним фермерам, змушуючи їх здавати паї в оренду або взагалі продавати землю.

Земля повинна працювати!

Ще не встиг в Україні запуститися ринок землі, як депутати почали пропонувати нові ініціативи, які торкнуться всіх власників земельних паїв. Профільний парламентський комітет рекомендував прийняти в першому читанні законопроект №3131 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції". Незважаючи на таку позитивну назву, цей документ має ряд підводних каменів і вводить поняття "поставлене податкове зобов'язання" (ПНО).

Суть цього терміна в тому, що якщо у вас в наявності є земля і ви не здаєте її в оренду, то зобов'язані заплатити 5% від її нормативно-грошової оцінки (НДО) у вигляді податку. В Україні середня вартість гектара землі по НДО становить близько 30 тисяч гривень, а значить, поставлене податкове зобов'язання становитиме в середньому 1,5 тисячі гривень з гектара в рік. А враховуючи, що розмір середнього паю становить близько 4 гектарів, то в рік власникові паю доведеться заплатити близько 6 тисяч гривень. Депутати вважають, що таким чином вони будуть боротися з тими, хто вирощує сільгосппродукцію без сплати податків, а також з тими, хто купив землю для перепродажу та чекає, що ціна на неї зросте. За логікою нардепів, за землю потрібно буде платити податок, навіть якщо вона стоїть "під паром" або, простими словами, "відпочиває".

При цьому, якщо ви офіційно, на підставі зареєстрованих відповідно до законодавства договорів, здаєте землю в оренду, то такий податок платити не потрібно. Точніше, не потрібно платити власнику особисто, за них це буде робити орендар.

Суть ПНО в тому, що якщо орендар заплатить сумарно податків більше, ніж становить ПНО, то ніяких додаткових податків платити не потрібно. Якщо ж він заплатив менше, то різницю доведеться доплатити.

- З таким підходом я не здивуюся, якщо згодом всіх власників автомобілів змусять платити подібний податок, адже вони на своїй машині можуть ще й заробляти в якості таксистів, - каже юрист Марія Коваль. - Тобто держава передбачає, що людина, якщо не використовує свою землю офіційно, обов'язково або здає її неофіційно в оренду, або вирощує там щось на продаж.

Великі аграрії тільки "за"

На підтримку цього законопроекту виступають лобісти великого агробізнесу. Воно і зрозуміло, великі компанії платять досить багато податків, і під дію поставленого податкового зобов'язання вони не потрапляють. Тому свою підтримку цього законопроекту вони пояснюють турботою про податкові надходження в бюджет.

Так, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАС) Михайло Соколов каже, що втрати держави від тіньового ринку землі щорічно складають від 60 до 70 млрд гривень.

"Приблизно половину з цієї суми держава втрачає на так званих" скручуваннях "- маніпуляціях, в результаті яких з держбюджету експортеру повертається податок на додану вартість (ПДВ), який насправді не був оплачений. Інша частина втрачається від несплати податків при реалізації нелегально вирощеної продукції. Від цього страждають і місцеві, і державний бюджети. Більш того - це створює перекіс на користь тих, хто працює в тіні ", - пояснив Михайло Соколов.

За його словами, зараз в Україні, за різними оцінками, нелегально обробляється від 13 до 15 млн га с / г землі. Формально ці землі обробляються одноосібниками - людьми, які самі взялися за господарювання на своїй землі.

- Але це - лише формально, оскільки більшість з цих земель здаються нелегально в оренду, і власники отримують за них гроші, не сплачуючи податків. Якщо поїхати і подивитися на ті землі, які належать одноосібникам, то побачимо, що поле обробляється єдиним масивом. Це означає, що зовсім не самі люди, яким належить ця земля, її обробляють, а тіньові фермери. Це комерційна діяльність, вона ховається від контролюючих органів і з неї не сплачуються податки, - зазначає Михайло Соколов.

"Проти": а дрібним фермерам невигідно

У свою чергу незалежні економічні експерти кажуть, що в законопроекті багато підводних каменів, і результатом його введення може стати дискримінація власника землі з боку покупців або орендарів.

- Почнемо з того, що цей законопроект абсолютно не враховує ризиків, пов'язаних із землеробством, - пояснює "КП" в Україні "експерт інституту Growford Олексій Кущ. - Тобто депутати розглядають землю як вічний генератор доданої вартості. Те, що може бути посуха, град, повінь або нашестя комах, які приведуть до неврожаю і збитків фермера, вони не враховують. Другий важливий момент - існують ще й підприємницькі ризики у вигляді рейдерства, псування врожаю і т.п. обставин, які призводять до збитків. Ну і, нарешті , фермеру потрібно буде більше обговорювати з податковою. Якщо зараз він платить певну суму, то в разі прийняття цього законопроекту йому доведеться порівнювати суму сплачених податків з поставленим податковим зобов'язанням. А з огляду на механізми адміністрування податків в Україні, це може призводити до зловживань з боку податківців, які будуть проводити зустрічні перевірки і виписувати фермеру штрафи. тобто замість того, щоб займатися я вирощуванням врожаю, фермер витрачатиме час на спілкування з податківцями.

За словами експерта, цей новий податок вдарить по дрібних фермерських і домашнім господарствам.

- Рівень доданої вартості у дрібних фермерів істотно нижче, ніж в великих агрофірмах, тому для них такий податок буде істотним, - продовжує Олексій Кущ. -Наприклад, якщо земля використовується під сінокіс або випас худоби, то за неї теж доведеться платити податок. Крім того, людям доведеться платити такий податок в тому випадку, якщо вони використовують цю землю для власних потреб. Також за землю доведеться платити, якщо вона стоїть "під паром".

За словами експерта, в разі прийняття законопроекту права власників сільгоспземлі будуть порушені на користь орендарів.

- Фактично закон буде стимулювати власників продавати землю або здавати її в оренду, - говорить Олексій Кущ. - Адже навіть якщо зробити паузу і відмовити орендарю через низьку запропоновану ціну, власник повинен буде заплатити податок на землю. Це буде призводити до того, що на ринку оренди, особливо в селах, де невисока конкуренція за право орендувати земельні ділянки, почнеться демпінг. Орендарі будуть розуміти, що людям нікуди діватися - якщо не здати землю в оренду, то доведеться платити податок, і будуть занижувати орендні ставки. Ну а щоб земля не простоювала "під паром", її почнуть використовувати більш інтенсивно, як то кажуть, "на знос".

Хочуть скупити за безцінь?

Заступник директора компанії "ПроАгро Груп" Марія Колесник вважає, що таким чином людей будуть змушувати продати свою землю відразу після відкриття ринку землі.

- Не дивлячись на мораторій на продаж землі юрособам в перший час після відкриття ринку землі, банки отримають можливість акумулювати земельні паї, - говорить Марія Колесник. - Уже ходять по ринку чутки, що деякі з банків будуть спеціалізуватися виключно на скупці паїв у населення. Тому, на мій погляд, така ініціатива прописана під чиїсь конкретні інтереси.

За її словами, зараз деякі експерти кивають на досвід Європи, але порівнювати український ринок землі і європейський немає сенсу.

- В Європі, дійсно, ринок землі абсолютно прозорий, - каже Марія Колесник. - Скажу вам більше - наприклад, у Франції господарі платять податок на землю виходячи з того, що на цій землі зростає: якщо у вас на ділянці квіти - одна ціна, якщо є кущі - вже інша, а якщо зростає хоч одне дерево - то вже доведеться платити податок, як за сад. Тому багато земельних ділянок навіть біля будинків засіяні травою, і навіть квіти люди висаджують виключно в вазони - тоді податок менше. Але на відміну від України в Європі все прозоро ще й тому, що фермери отримують величезні дотації від держави, і вони просто зобов'язані вести весь свій бізнес "по-білому".

Ось і виходить, що під виглядом боротьби з тінню можуть прийняти законопроект, який позбавить дрібних фермерів стимулів розвивати своє власне сільгоспвиробництво. Та й власники паїв, які захочуть притримати їх до кращих часів, будуть змушені продавати землю за безцінь.