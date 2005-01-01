Заплати податки і спи спокійно: чому у нас багаті платять мало, а бідні багато?

На думку економістів, прогресивна шкала оподаткування в Україні - це питання дуже далекої перспективи.

"Від бідних до багатих"

Українська система соціальної політики побудована таким чином, що кошти переважно розподіляються "від бідного до багатого". Таку заяву глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

За її словами, існуюча система призводить до того, що гроші "чесного бідного", який платить податки, переходять до "нечесного бідного", а то і зовсім розподіляються багатому або середньому класу.

Третьякова пояснила, що людина, скажімо, на мінімалці платить податок 19,5%, а, крім того, купуючи товари на території України, вона платить ще й 20% -ний ПДВ. Багата ж людина, яка отримує сотні тисяч гривень в місяць, не витратить усі свої гроші на покупку товарів і послуг, отже, ПДВ по відношенню до його доходів буде не 20%, а набагато менше. Більш того, частина грошей багатого піде на заощадження, а це пасивні доходи, з яких деякі - наприклад, ОВДП - не обкладаються податком на доходи фізичних осіб.

Тобто, продовжила Третьякова, людина, яка вклала гроші в ОВДП, отримує на них відсотки за рахунок податку, який сплачують бідні, але сам податок на доходи фізичних осіб вона не платить. Більш того: при цьому вона отримує інвестиційні відсотки, які йдуть безпосередньо на підвищення його ж багатства.

Щоб цього не відбувалося, вважає глава комітету, в Україні треба змінювати саму систему.

Спочатку - "велика детінізація"

Нагадаємо, що про необхідність оподатковувати доходи фізосіб за прогресивною шкалою депутати заговорили ще на початку року, але відповідний законопроект №2758, зареєстрований у Верховній Раді в січні 2020 го, на сьогодні "подвіс". До речі, одним з ініціаторів законопроекту була якраз Третьякова.

Як відомо, в Україні на сьогодні діє єдина ставка податку на доходи фізосіб - 18%. Це означає, що 18% свого доходу платять всі - і ті, хто сидять на мінімалки (докладніше див. "Питання руба"), і ті, хто отримують мільйони.

При цьому автори законопроекту, обґрунтовуючи його необхідність, розповіли про досвід інших країн. Зокрема, в пояснювальній записці до документа йдеться, що з 28 членів Євросоюзу єдина фіксована ставка податку на доходи фізосіб встановлена лише в шести країнах. А в 22 країнах ставка даного податку залежить від рівня отриманого доходу.

Експерти погоджуються: прогресивна шкала оподаткування нам потрібна. Але, каже економіст В'ячеслав Ільченко, є важливий нюанс.

- Для початку нам критично необхідний фінансовий аудит і "велика детінізація", яка покаже, кому і що належить в нашій країні, - зазначив Ільченко. - Причому починати детінізацію треба не з бабусь на стихійних ринках або заробітчан , а з фінансово-промислових груп і прокладок, подібних до тієї, що купила готель "Дніпро". Без цього, яку б податкову шкалу не вводили, ситуація не зміниться по тій простій причині, що в країні є прослойка, якій можна взагалі ніякі податки не платити. У результаті ми начебто і введемо прогресивну шкалу, але платити збільшені податки все одно ніхто не буде.

За результатами аудиту та детінізації можна буде визначитися, яка саме шкала оподаткування нам потрібна, продовжує Ільченко. За його словами, існує як мінімум п'ять прогресивних шкал, і невірний вибір буде дорого коштувати країні. Це довгострокове завдання, але без її рішення нічого не буде.

- Питання фінансового аудиту я вважаю ключовим, без нього взагалі нічого не варто робити, - резюмував Ільченко. - Це просто ази: ви не можете вийти у відкрите море на кораблі, не перевіривши, чи не тече у нього трюм.

Теорія і практика: велика різниця

- По прогресивній шкалі оподаткування живе весь світ: це шлях відновлення соціальної гармонії шляхом перерозподілу частини доходів від багатих бідним, - зазначив експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин. - Основним реалізатором цих ідей в сучасному світі є скандинавські країни , де відсоток перерозподілу багатства від багатих до бідних через податки найбільш високий. Правда, навіть у розвинутій Європі потрібно розуміти розумні межі перерозподілу, інакше почнеться активна втеча багатих людей в інші юрисдикції. Яскравий приклад - ситуація у Франції, коли при введенні у них надзвичайно високої прогресивної шкали податків багаті французи просто втекли з країни.

Сама шкала - це предмет соціального договору, продовжує Пендзин. Потрібно провести громадське обговорення, і вже в результаті нього прийти до консенсусу. Справа в тому, пояснює експерт, що прогресивна шкала оподаткування повинна мати під собою якесь соціальне пояснення. Простіше кажучи, якщо людина платить прогресивний податок, держава винна йому гарантувати певний набір соціальних послуг, причому навіть в тому випадку, якщо вона своє багатство втратить.

- У Скандинавії, де податки перевищують 60%, як-то провели опитування, в ході якого запитали: чому вони погоджуються віддавати більше половини своєї зарплати і при цьому відчувають себе щасливими, - розповідає Олег Пендзин. - І люди пояснили, що щасливі, тому що їм немає сенсу переживати про майбутнє і щось збирати на чорний день. Вони знають, що як би не склалася їхня доля надалі, вони будуть мати стандартний високий рівень життя. Держава гарантує високий рівень медицини, освіти, соціального захисту, причому це відбувається протягом десятків років. Жителі скандинавських країн знають, що високий рівень соціального захисту та соціальних гарантій буде у них, у їхніх дітей, у їхніх онуків. І, впевнені в тому, що ситуація не розвернеться на 180 градусів при новому уряді, вони спокійно платять величезні податки.

В Україні ж ситуація кардинально інша, тому введення реально діючої прогресивної шкали оподаткування - це питання далекої перспективи, каже експерт. Якщо рівень соціального захисту перебуває на мінімумі, якщо кожен новий уряд змінює "правила гри", якщо держава вважає кожну копійку в наших кишенях, щоб не переплатити за субсидію, людина сто разів подумає, платити йому високі податки чи ні.

Тому, підсумував Пендзин, в українських реаліях введення прогресивної шкали призведе до різкого зниження середньої зарплати: люди будуть йти в мінімалку, тільки б не платити податки.