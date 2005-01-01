Лікарняні та декретні будуть виплачувати за 1 день

Фонд соціального страхування перевів деякі виплати в оперативний режим.

Застраховані українці отримуватимуть виплати за лікарняними та декретні протягом 1 дня. У Фонді соціального страхування заявили, що перевели цей вид компенсацій в оперативний режим. Раніше ці гроші потрібно було чекати близько 10 днів.

"На сьогодні Фонд соціального страхування України здійснює фінансування заяв-розрахунків на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам протягом одного робочого дня. Зокрема, в оперативному режимі фінансуються допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними) і допомога по вагітності та пологах ", - повідомили в ФССУ 14 липня.

Як повідомляється, сьогодні вже були проведені перші виплати в швидкісному режимі на суму 44,9 млн гривень. До переліку "оперативних" виплат входять:

лікарняні,

декретні,

"Похоронні",

травми на виробництві.

Тим часом, сім'ї з дітьми 2020 року народження, які не отримали бебі-бокси, можуть отримати грошову компенсацію. Раніше грошовий еквівалент набору отримували тільки породіллі Донецької області.

У 2020 році Мінсоцполітики вирішило поліпшити і розширити асортимент бебі-боксу. Це і стало джерелом проблем - тендерні процедури по новим постачальникам не пройшли гладко, і тепер в ряді регіонів України мами чекають бебі боксів місяцями. А діти тим часом "виростають", з тих речей, які коли-небудь повинні отримати.