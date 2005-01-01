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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Зареєструвати місце проживання дітей можна буде на порталі Дія
Нововведення торкнеться шести з половиною мільйонів маленьких жителів України.
Кабінет міністрів на засіданні 22 липня схвалив зміни в правила реєстрації місця проживання дітей у віці до 14 років. Зареєструвати дитину і зняти її з реєстрації тепер можна в електронній формі, за допомогою порталу "Дія".
Говорячи про це рішення, глава Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці в Фейсбук зазначив, що комфортний сервіс для українських сімей запуститься через місяць - спершу в пілотному режимі. А з часом для 6.5 млн дітей до 14 років будуть доступні онлайн-реєстрація місця проживання та зняття з неї.
- Першими послугу протестують Київ, Харків, Рівне, Львів, Луцьк, Одеса, Кривий Ріг, Вінниця, Запоріжжя та Маріуполь. Впровадження сервісу відбувається у співпраці Мінцифри, МВС України, ДМС, Мін'юсту, - уточнив міністр.
За словами Федорова, спрощення послуги дозволяє зробити всі процедури в смартфоні замість чотирьох візитів в ЦНАП або органи реєстрації. Кількість паперових документів зменшується з 3 до 0. Ще плюси - електронна заявка на послугу, при цьому особисте звернення батьків не потрібна.
Для того, щоб зареєструвати місце проживання дітей, батькам або одному з них необхідно мати електронний підпис. Потрібно лише заповнити заяву на порталі "Дія" - і того ж або наступного дня (крім вихідних) отримати повідомлення про реєстрацію. Оплатити адмінзбір за послугу можна буде також онлайн.
Як наголошується в пояснювальній записці до постанови, реалізація документа дозволить запобігти:
Також 22 липня на черговому засіданні Кабмін створив нове міністерство і схвалив вихід України ще з двох угод по СНД.
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