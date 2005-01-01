Доторкнутися до технологій: в Києві відкриють інтерактивний "Музей науки"

У Києві анонсували відкриття нового музею, де можна буде не лише побачити нові технології, а й випробувати їх в роботі. Відвідувачі за допомогою доповненої реальності зможуть побачити, як працюють основні формули і закони в науці. Для юних гостей передбачена додаткова навчальна програма. Про це повідомили в Малій академії наук України.

У музеї, розміщеному в павільйоні "Наука" на ВДНХ, представлять 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій. Кожен зможе відправитися в космічну подорож, скласти з атомів сіль і воду, а ще дізнатися, як це - кататися на велосипеді з квадратними колесами.

- Інтерактивний простір - ще один наш крок до популяризації науки. Частина експозиції мобільна. У наших планах експонувати її в інших містах і, нарешті, створити такі музеї по всій країні. В "Музеї науки" ми намагаємося, перш за все, зацікавити, пожвавити бездушні терміни з підручників, перетворивши їх в об'єкти та інсталяції, показуємо, як формули і закони працюють в повсякденному житті. А всіх юних відвідувачів, які хочуть знати більше, відразу запрошуємо в тематичні гуртки на поглиблене вивчення тієї чи іншої науки, - розповідає директор МАНУ Оксен Лісовий.

Експозиція складатиметься з 7 блоків, над якими працювали команди вчених з України, Канади, США, Польщі та Швеції. Відомий дослідний центр Канади Ontario Science Center представить тут виставку "Дивна матерія". Відвідувачам будуть доступні також виставки "Великі винаходи", "Людина", "Акустика" і "Оптика", розроблені вченими польської компанії Strong Interactions.

Родзинкою музею стане трицикл з квадратними колесами, який привезли з Музею математики в Нью-Йорку. У світі таких всього чотири. Найбільшим експонатом буде скляна стеля, яка змінює колір залежно від відповідей відвідувачів на питання про науку.

Проект має на меті, за словами організаторів, - вразити звичайних людей науковими відкриттями, оживить бездушні терміни зі шкільних підручників.

Музей створений МАН за підтримки Міносвіти та спорту.

Вхід в музей буде коштувати близько 50 - 70 грн з людини. На час карантину будуть діяти обмежувальні заходи. Квитки потрібно буде замовляти заздалегідь.

ДОВІДКА

Мала академія наук працює над виявленням та розвитком наукового потенціалу українських дітей. Центр заснований в 1995 році. На сьогодні працює більше 300 позашкільних закладів, де діти можуть отримувати додаткові знання з різних галузей науки. У 2018 році МАНУ отримав офіційний статус ЮНЕСКО.