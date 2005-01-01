Виявлено взаємозв'язок старіння з рівнем заліза в крові

Залізо відіграє в організмі людини дуже важливу роль. Воно входить до складу гемоглобіну - білка, який відповідає за захоплення кисню еритроцитами. Ці червоні кров'яні тільця роздають кисень тканинам і забирають у них вуглекислий газ.

При нестачі заліза виникає анемія (в народі іменується недокрів'ям). Людина через брак кисню починає відчувати себе млявим, дратівливим, швидко стомлюється і навіть може втрачати свідомість.

Але, як з'ясувалося, у випадку з залізом також актуальне правило "Хорошого потроху". Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими Шотландії та Німеччини.

Спочатку вони ставили собі за мету з'ясувати, які гени можуть бути пов'язані з більш довгим і здоровим життям. Для цього ними було проаналізовано три загальнодоступних набори геномних даних, що охоплюють інформацію про більш ніж мільйон осіб.

В результаті вчені виявили 10 областей геному, пов'язаних зі збільшенням тривалості життя. До слова, половина з них була виявлена вперше. Але найдивніше, що багато хто з них були пов'язані з метаболізмом заліза. В результаті дослідники висунули гіпотезу, що порушення переробки організмом заліза призводить до появи багатьох вікових захворювань.

Цих порушень недостатньо, щоб викликати якісь серйозні проблеми зі здоров'ям (наприклад гемохроматоз). Тому люди їх не помічають, а медики, відповідно, ніяк не лікують. Однак мало по малу, надаючи накопичувальний ефект, ненормально великий вміст заліза в тих чи інших органах може призводити до виникнення таких, здавалося б, типово старечих захворювань, як артрит, діабет, атеросклероз, деменція і хвороби серця ... Все це викликає поступову дегенерацію організму.

"Ми дуже схвильовані цими результатами, так як вони переконливо свідчать про те, що високий рівень заліза в крові скорочує здорові роки життя, а контроль над ним може запобігти віковим пошкодження", - відзначає в прес-релізі Університету Единбурга співавтор дослідження Пол Тіммерс (Paul Timmers).

Результати даного дослідження також можуть пояснити, чому велика кількість багатого залізом червоного м'яса в раціоні може бути пов'язана з деструктивними віковими змінами.

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До слова, багато нейродегенеративних захворювань, наприклад, хвороба Альцгеймера, пов'язані з аномально високим рівнем заліза в мозку. Медики вже шукають способи, як би його звідти вивести.