Ріелтори в законі: Як може змінитися ринок нерухомості після прийняття скандального законопроекту

Депутати кажуть, що хочуть навести порядок на ринку ріелторських послуг, а учасники ринку говорять про те, що посередників, продавців і покупців заженуть до одного монополіста.

До ріелторів можна ставитися по-різному. Одні задоволені сервісом, інші при згадці посередників проклинають їх на чому світ стоїть. Проте, у вас завжди є вибір - укласти угоду безпосередньо або за допомогою брокера по нерухомості. Однак, якщо буде прийнятий законопроект 3618, то вибору може і не залишитися.

Будні ринку нерухомості

Коли ви продаєте або купуєте квартиру, то обов'язково зіткнетеся з ріелторами. Ці посередники постараються взяти участь в угоді і отримати за неї свій відсоток. Комусь-то вони дійсно допомогли.

- Я продавав квартиру через посередника і мені все сподобалося, - пояснює киянин Артем. - Я переїхав жити в будинок за місто і вирішив продати стару квартиру. Знайшов ріелтора, який жив недалеко від моєї старої квартири, віддав йому ключі і той вже сам займався демонстрацією її потенційним покупцям. За моїми відчуттями, за півроку поки квартира продавалася було близько півсотні переглядів. Може бути, частина з них і була придумана ріелтором, щоб "набити собі ціну", але як мінімум з десяток реальних пропозицій за цей період надійшло. Тобто, я економив час і гроші на поїздки для показів квартири покупцям. Після того, як покупець був знайдений, на етапі укладення попереднього договору виявилося, що квартира неправильно внесена до реєстру і нотаріус не може провести операцію. Ріелтор взяв на себе питання отримання довідки про помилку в відділі приватизації районної адміністрації. Ну і до всього іншого, я спочатку думав виставляти квартиру дешевше, ніж її в підсумку продав. Посередник порадив встановити трохи завищену ціну і поступово знижувати її. Я вважаю, що посередник свої гроші чесно заробив.

У інших людей прямо протилежний досвід роботи з ріелторами. Їх вони вважають зайвою перепоною між господарями та покупцями.

- Перший раз з ріелторами зіткнулася при зніманні квартири, - каже киянка Юля. - Тоді сама шукала варіанти, так як мені було важливо бачити житло, хоча фото часто і не відповідають дійсності, мені був важливий район, розв'язка, поверх, більш-менш нормальний ремонт і за адекватну ціну. Користувалася звичайними сайтами здачі-знімання-покупки квартир. Скрізь, куди дзвонила, навіть якщо на сайті було вказано, що це номер власника - це були ріелтори. Часто мені говорили, що цієї квартири вже немає, її забрали, можемо підшукати іншу. Жодні з них не запропонував мені в підсумку нічого по моїм вимогам, а якщо парочка і передзвонила, то пропонувала, що у них було, а не що треба було мені. У підсумку знайшла квартиру по оголошенню на сайті сама, природно, телефони були ріелтора, ми зустрілися, мені квартира підійшла, я її забрала, заплативши ріелтору 50% від щомісячної суми. Питання - за що?

При покупці квартири, за її словами, все це повторилося один в один.

- До кого я не зверталася, по моїм вимогам ніхто мені не телефонував, - продовжує Юля. - Коли зустрілася з власником, він мене запитав: ваші ріелтори, кажу, немає. А він мені - і не мої. Так, а навіщо вони нам потрібні? Я до них не звертався з проханням продавати мою квартиру, я до них не зверталася з проханням шукати мені. При цьому вони хотіли бути учасниками угоди і отримати свій відсоток. Як мені розповів потім власник, він сам розмістив свої оголошення на сайтах про продаж зі своїми контактами, але потім сам не міг знайти свої оголошення. У підсумку, ми уклали угоду безпосередньо і просто бортанули посередника, послуги якого не замовляли.

Самі ріелтори в приватних бесідах зізнаються, що часто беруть чужі оголошення, розміщують від свого імені, а потім "закидають" вихідне оголошення десятками скарг за нібито порушення правил публікації. Поки триває розгляд, оголошення господаря блокується, а оголошення від імені ріелторів залишаються на сайті як єдині унікальні.

Наслідки законопроекту

Ситуації на ринку нерухомості, коли посередники хочуть отримати свою частку, при цьому ні за що не відповідають - досить поширені. Депутати вважають, що це відбувається через те, що до сих пір немає закону, який би регулював взаємини покупця, продавця та посередника.

Однак з'явився законопроект 3618 уже розкритикували всі - і юристи та ріелтори.

- Все ріелтори повинні отримати сертифікат і бути на обліку у держави, - коментує керівник компанії Greenol Олег Приходько. - Чи передбачається добровільно-примусове створення нових органів і посад, таких як Кваліфікаційно-сертифікаційної комісії Національної федерації фахівців в сфері ріелтерської діяльності, З'їзд фахівців в сфері ріелтерської діяльності, Ради громадського нагляду в сфері ріелтерської діяльності, Голови Ради громадського нагляду в сфері ріелтерської діяльності ". Можливо, хтось не знав, однак ринок уже давно йде своїм еволюційним шляхом, сам створив професійні об'єднання і організації, які визначають професіоналізм в своїх рядах і допомагають орієнтуватися фахівцям і так в непростому законодавчому полі, а часто і борються з бюрократією.

За словами Приходька, робота без отримання спеціального свідоцтва, які будуть видавати ці організації, передбачає штраф від 8,5 до 34 тис грн. Але найцікавіше, за його словами, полягає в тому, що без ріелтора тепер не можна буде провести жодну угоду.

- Буде створено реєстр фахівців і об'єктів, - продовжує Олег Приходько. - Нещодавно була створена база незалежних оцінок нерухомості. Хтось помітив ефект від неї? Якщо мета перерахувати ріелторів і змусити їх платити податки від своєї діяльності, то яка логіка в тому, щоб примусово нав'язувати ріелтора в кожну угоду? Мабуть серед нотаріусів виникне новий бізнес з надання послуги "обов'язкового ріелтора". Як наслідок, виникнуть списки "мертвих душ" - ріелторів, які ніякої роботи не зробили, але угоду уклали зі споживачем послуг і підписом своїм засвідчили її.

Юристи теж бачать в законопроекті багато порушень законів. Они так описують підводні камені законопроекту.

- Власник не зможе здійснювати операції з нерухомістю без допомоги брокера (ріелтора), - пояснює юрист Сергій Бурлаков. - Адже тільки він може внести інформацію в Єдину інформаційну базу даних і сформувати інформаційний паспорт об'єкта нерухомості. Такий номер пропонується зробити істотною умовою угоди. Нотаріус може засвідчувати угоду, за якою об'єкт нерухомості відчужується, реалізується, передається в оренду, позичку фізичною особою, тільки отримавши виписку з цієї бази. Рекламувати об'єкти нерухомості може тільки ріелтор. Формально може і власник, але потрібно внести об'єкт до бази, а зробити це може тільки ріелтор.

Тобто, за словами юриста, пропонується створити, по суті, громадську організацію, яка монопольно буде вирішувати, кому можна або не можна працювати в сфері ріелторських послуг, нав'язувати свої обов'язкові послуги брокерів всім, хто здійснює операції з нерухомістю, вести реєстр усіх угод, не контрольований державою, зате доступний для всіх, і все це з дуже нечіткою відповідальністю.

- Може ринок ріелторських послуг і потребує регулювання, щоб мінімізувати дії шахраїв і вивести частину доходів з тіні, але точно не шляхом обмеження законних прав громадян, каже Бурлаков. І якщо приймати такий закон, то тільки після дуже істотних доробок. Тому що зараз його норми входять в протиріччя і з ст. 41 Конституції України, яка гарантує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і з цілим рядом норм Цивільного кодексу, перш за все до статті 319 - Здійснення права власності, згідно з якою власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд , а держава не втручається у здійснення власником права власності.