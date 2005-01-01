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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Місцеві вибори ускладнить коронавірус і нові правила
У Центрвиборчкомі розповіли, як готуються до виборів в жовтні.
Проведення місцевих виборів в Україні за новими правилами ускладнює пандемія коронавіруса. ЦВК наголосив на необхідності збудувати довіру між суб'єктами голосування. Про це заявив член ЦВК Андрій Гевко.
- Ми добре розуміємо, що при таких умовах непросто буде відбуватися і організація голосування, і підрахунок голосів виборців дільничними виборчими комісіями, і встановлення підсумків голосування територіальними виборчими комісіями. Тому в такій ситуації ключовою і базовою річчю має стати довіра між всіма суб'єктами виборчого процесу. Саме на встановлення такої довіри налаштовує всіх суб'єктів Центральна виборча комісія, - зазначив Андрій Гевко.
У ЦВК відзначили, що спільно з Кабміном і Міністерством охорони здоров'я вживатимуть заходів, щоб коронавірус не завадив безпечно провести вибори відповідно до законодавства.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. Проводити їх будуть за новими правилами, які діють з 23 липня.
Основні зміни передбачають:
У містах з населенням понад 10 тисяч осіб кандидатів у депутати місцевих рад може висувати тільки партія. Голосування пройде за відкритими партійними списками. В населених пунктах з чисельністю менше 10 тисяч жителів зберігається мажоритарка, самовисування.
Встановлюється виборча квота в 25% для того, щоб кандидат мав можливість просунутися у виборчому списку партії.
Зменшується в 9 разів застава для кандидатів у мери і депутати.
Вводиться заборона на "подарунки" від кандидатів.
Змінюються терміни проведення позачергових, проміжних і перших виборів - двічі на рік, в останню неділю березня і останню неділю жовтня.
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