Почім комфорт в СІЗО

Як виявилося, ціни на "відсидку" в умовах "майже як вдома" в різних областях суттєво відрізняються.

Слідчі ізолятори в Харкові, Сумах, Полтаві та Старобільську з 10 червня так само, як і СІЗО в Києві, Львові, Дніпрі та Запоріжжі, тепер можуть запропонувати на час слідства і суду взятому під варту платні камери підвищеного комфорту. Проти подібних "віп-камер" вже виступили правозахисники, в тому числі і український омбудсмен Людмила Денисова. На її думку, можливість сидіти в СІЗО, заплативши за підвищений рівень комфорту, сама по собі є дискримінацією, адже заплатити за комфорт і людські умови, які і так повинні бути в місцях позбавлення волі, може далеко не кожен. Міністр юстиції Денис Малюська не раз апелював, мовляв, за гроші, виручені з платоспроможних "клієнтів", відремонтують звичайні камери, і тоді "сидіти" всім буде краще, та й корупцію так можна винищити. І суд за розцінками, які опублікував Мін'юст, "сидіти" з комфортом не так вже й дешево.

Рейтинг вартості віп-камер

Найдорожче сидіти в Лук'янівському СІЗО в Києві. За одну ніч в камері «люкс» просять 2 тисячі гривень, за тиждень - 8 тисяч, за місяць - 12 тисяч гривень.

Платні камери - це експериментальний проект Міністерства юстиції, розрахований до кінця 2021 року. Перші камери з поліпшеними умовами в Україні відкрилися в Києві на початку травня. Всього в проекті задіяні 10 українських СІЗО. За даними Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, платні камери від звичайних відрізняються тим, що в них більша площа, відгороджений санвузол. З предметів побуту встановлюють мікрохвильовку, чайник, холодильник, телевізор, забезпечують посудом та постільною білизною. З меблів - ліжко з матрацом, тумбочки, стіл. У деяких камерах встановлюють кондиціонер.

Віп-камери в тюрмах різних країн світу - це не дивина, ось тільки платити офіційно за реквізитами органів влади за таку послугу дійсно в новинку. Зазвичай такі справи вирішуються тихо, і "такса" встановлюється людьми на місцях.

Однак бували в історії випадки, коли ув'язненим дозволялося чекати суду або відбувати термін в дуже комфортних умовах.

Наприклад, в 2017 році в Саудівській Аравії розгорівся гучний корупційний скандал - під арештом опинилися 11 принців, кілька міністрів і 38 чиновників різного рангу. Щоб не кидати людей блакитної крові до простолюду, "слідчий ізолятор" влаштували в ... "Рітц Карлтон", одному з найрозкішніших готелів країни. Попередньо всіх постояльців з готелю виселили, люкс-апартаменти зайняли підозрювані в корупції. Найпростіший номер в цьому готелі коштує 10 тисяч гривень, а королівський люкс - 106 289 гривень.

Також в 2017 році виявили незаконні віп-камери у в'язниці Сукаміскін в Західній Яві в Індонезії, а, як відомо, в'язниці в Азії не для людей зі слабкими нервами. Виявилося, що камеру собі спорудив місцевий бізнесмен-корупціонер. Персонал дозволяв перетворювати камери в апартаменти за скромні 14-35 тисяч доларів, і за гроші і авто адміністрація не помічала "віп-в'язнів".

Окремі умови відбування термінів у наркобаронів. Наприклад, в Парагваї в 2018 році з'ясувалося, що бразильський наркобарон Джарвіс Хіменес сидить не просто в камері, як прості смертні, а в камері на три кімнати зі своєю кухнею, вбиральні та конференц-залом, також в камері була шикарна колекція DVD. Скільки заплатив за розкіш злочинець, невідомо, але поки він сидів у своїх тюремних хоромах, в країні змінилося 7 міністрів юстиції.