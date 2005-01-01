Що б таке з'їсти, щоб схуднути: схема правильного харчування

На думку дієтолога, оптимальна кількість прийомів їжі - п'ять.

Сьогодні існує маса дієт на будь-який смак, які багато хто плутає з правильним харчуванням. Дієти не мають з ПП нічого спільного. , адже дієта - це короткочасна стратегія, розрахована на швидкий, але, на жаль, короткостроковий результат. А правильне харчування - це новий спосіб життя.

Якщо ви спите не більше 8 годин на день, то приймати їжу потрібно 5 раз в день. Якщо ж ви спите 10 і більше годин, або прокидаєтеся ближче до полудня, один з прийомів їжі - другий перекус - випливає з раціону виключити.

- Чотири-п'ять разів на день потрібно їсти всім, і, тим більше, тим, хто хоче схуднути, - каже дієтолог. - Справа в тому, що організм не повинен відчувати насильства над собою - в даному випадку, сильного почуття голоду. У цьому випадку він не буде відкладати "запаси" на боках. Але, природно, п'ять разів на день потрібно їсти не булки і "сміттєву їжу", а певні продукти.

Отже, на сніданок підійдуть білок і складні вуглеводи. Це може бути бутерброд на хлібі з висівками, омлет з овочами, каша з фруктами, сирники і т.д.

Правильний перший перекус - це шматочок сиру з помідором, яблуко або груша, сухофрукти або горіхи, сир.

Обід при п'ятиразове харчування повинен складатися з білків (відварне або запечене м'ясо або риба), вуглеводів (каша) і клітковини (овочевий салат).

Другий перекус - невелика порція білка: сир, йогурт, відварене яйце і т.д.

На вечерю вуглеводи потрібно повністю виключити: тільки білок (риба, нежирне м'ясо, сир, квасоля, яйця і т.д.) і салат зі свіжих овочів. При цьому - важливе доповнення - вечеряти слід не пізніше, ніж за три години до сну.