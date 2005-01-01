Прості правила, які допоможуть пережити спеку.

Перебувайте якомога менше на сонці, особливо в період з 11 до 16 годин. Якщо все ж виходите на вулицю, час від часу шукайте прохолоду і тінь, щоб ваше тіло мало можливість відновитися.

Будьте обережні з засмагою. Використовуйте креми з SPF не менше 30. Наносьте сонцезахисні креми за 30 хвилин перед виходом на вулицю. Краще використовуйте засоби захисту від сонця з позначкою "широкий спектр" або "захист UVA / UVB". Застосовуйте їх повторно відповідно до інструкції.

Вибирайте легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом. Одягайте сонцезахисні окуляри і капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха і шию.

Уникайте відвідування соляріїв в спеку.

Пийте більше води. Підтримуйте водний баланс: незалежно від того, наскільки ви активні. Не чекайте почуття спраги - пийте постійно маленькими порціями. Порадьтеся з лікарем щодо допустимої кількості вживання води в спеку, якщо є якісь протипоказання за станом здоров'я.

Не пийте рідину, що містить кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це призводить до втрати більшої кількості рідини. Уникайте дуже холодних напоїв, так як вони можуть викликати судоми шлунка. Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте діабетом, маєте підвищений кров'яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтеся зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму.

Кращий спосіб охолонути - прийняти прохолодний душ або ванну. Електричні вентилятори можуть забезпечити комфорт, але коли температура повітря досягає критичної позначки, вони стають неефективними.

Використовуйте кухонну плиту і духовку якомога менше, щоб підтримувати прохолодну температуру в будинку. Уникайте гарячої та важкої жирної їжі, адже вона створює додаткову теплове навантаження для вашого тіла.

Зменшуйте обсяг фізичних вправ під час спеки. Якщо ви не звикли працювати або займатися спортом при високій температурі повітря, починайте вправи повільно і поступово підвищуйте темп. Якщо навантаження в спеку змушує ваше серце битися сильніше і вам не вистачає повітря, припиніть будь-які навантаження. Перейдіть в прохолодне місце або в тінь і відпочиньте, особливо, якщо ви відчуваєте запаморочення або слабкість.

Ніколи не залишайте немовлят, дітей або домашніх тварин в припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами. Не забувайте поїти своїх домашніх тварин: давайте їм багато свіжої води, при цьому залишайте воду в тіні.