Як позбутися від печії раз і назавжди

Печія - це результат впливу шлункового соку, який має кислотний склад, на слизову оболонку стравоходу. Він може потрапляти туди зі шлунка. Вміщені в шлунковому соку соляна кислота, пепсин, жовчні кислоти, лізолецітін і ферменти підшлункової залози можуть пошкоджувати слизову. Це і викликає відчуття печіння.

- Печія з'являється відразу після вживання їжі, при тривалому лежачому положенні, після фіз. нагрузки. Часті напади печії викликають розвиток езофагіту - запалення слизової стравоходу. Для профілактики і лікування рефлюкс-езофагіту застосовують засоби, що коректують моторику стравоходу і шлунка та секреторну активність. Хірургічне лікування, коли неефективна консервативна терапія і при наявності ускладнень.

Причини появи печії

Печія з'являється при впливі кислого шлункового соку, рідше жовчі, на слизову стравоходу. Відбувається це при закиданні вмісту шлунку в стравохід (рефлюкс). Агресивний шлунковий вміст дратує стінку стравоходу, що проявляється відчуттям печіння.

Одна з причин захворювання - слабкість сфінктера (м'язового жому) який розділяє стравохід і шлунок, і повинен запобігати занедбаності вмісту шлунку в стравохід.

Сприяє виникненню рефлюксу також підвищення внутрішньочеревного тиску - наприклад при ожирінні, вагітності, запорах.

Профілактика печії

Щоб уникнути печії потрібно дотримуватися елементарних правил:

їжте часто і невеликими порціями;

відмовтеся від гострих, смажених, жирних страв, кислих напоїв, часнику, сирої цибулі, кислих фруктів, обмежте споживання шоколаду, алкоголю, кави, не пийте міцний чай;

не нахиляти після їжі;

вечеряйте як мінімум за 2 години до сну;

підійміть сантиметрів на 10 узголів'я ліжка, підклавши що-небудь під її ніжки - це знизить ризик печії уві сні;

не затягуйте туго ременем, не надягайте тісний одяг, бандажі та корсети, перетягують живіт.

Як позбутися від печії при вагітності?

У жінок в положенні печія - досить часте явище, так як підвищується гормон прогестерон. Щоб не нашкодити малюкові і собі, майбутнім мамам в першу чергу слід звернутися до лікаря. У народі ж рекомендує потроху постійно пити молоко або кисіль, їсти натерту на тертці сиру моркву. Також допомогти можуть 150 грамів ромашкового, імбирного або фенхельного чаю.

Знизити неприємні відчуття може і звичайна вода - вона розбавить кислотне середовище.

Перевірений метод - сода. Для цього в 200 мілілітрах води потрібно розчинити половину чайної ложки соди і випити. Але багато лікарів майбутнім матерям пити такий розчин не рекомендують.

Чи можна пити соду при печії?

При вживанні карбонату натрію всередину починає виділятися вуглекислий газ, який подразнює слизові оболонки шлунка і кишечника. А це провокує нові виділення соляної кислоти і погіршення стану. Крім того, сода викликає кислотно-лужний дисбаланс.

Також застосування соди всередину призводить до набряків і підвищення артеріального тиску.

Таким чином, карбонат натрію не несе особливо шкоди, а й застосовувати його варто з обережністю і тільки при гострій необхідності. Вона протипоказана при анурії або олігурії.

Як позбутися від печії: народні засоби

Молоко. Тепле молоко має обволікаючу дію, а ще воно нейтралізує дію кислоти. Стакан напою дозволить швидко і надовго позбутися від неприємних відчуттів і болю.

Суміш з кореня солодки, кірочок і меду. Таке лікування печії народними засобами не тільки досить ефективне, але і приємне на смак. Потрібно подрібнити близько 5 г кореня і 10 г корок і все залити 1/2 літра води і кип'ятити до зменшення на 2 обсяги. Після цього, додається 2,5 ложки меду. Все потрібно ретельно перемішати. Вживати слід за 10 - 12 хвилин до прийому їжі протягом одного місяця.

Картопляний сік. Це засіб знімає відчуття печіння і покращує загальний стан при гастриті з підвищеною кислотністю. Для приготування картопляного фрешу промийте і очистіть три бульби, натріть їх на тертці і відіжміть сік через марлю. Дайте соку настоятися 2-3 хвилини, але не довше, щоб не почалося окислення. Фреш можна пити в чистому вигляді або розбавляти з іншими соками для поліпшення смаку.

Рослинна олія. Рекомендується випити столову ложку оливкової або соняшникової олії при відчутті печіння. Ці засоби допомагають лише усунути симптоми, проте не замінюють повноцінного лікування.