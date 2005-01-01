Шмигаль назвав вимоги ЄС для отримання нового траншу допомоги

Прем'єр-міністр розділив умови на чотири блоки.

Україна повинна виконати спеціальні вимоги, щоб отримати другу частину макрофінансової допомоги від Європейського союзу в розмірі 600 мільйонів євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу в Брюсселі.

- Прем'єр зазначив, що в цілому всі умови можна розділити на чотири блоки. Крім того, в Україні в рамках програми співпраці з ЄС планують створити комісію з питань етики судів. Брати участь у створенні цієї комісії будуть міжнародні експерти. За судової системи передбачається міжнародна участь. Що стосується судової реформи - це реформа Вищого адміністративного суду України, реформа кваліфікаційної комісії і створення комісії з питань етики з міжнародною участю, - повідомив глава Кабміну.

Так, Шмигаль назвав ряд умов для отримання допомоги від ЄС: