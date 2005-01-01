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Шмигаль назвав вимоги ЄС для отримання нового траншу допомоги

Прем'єр-міністр розділив умови на чотири блоки.

Україна повинна виконати спеціальні вимоги, щоб отримати другу частину макрофінансової допомоги від Європейського союзу в розмірі 600 мільйонів євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль  під час брифінгу в Брюсселі.

- Прем'єр зазначив, що в цілому всі умови можна розділити на чотири блоки. Крім того, в Україні в рамках програми співпраці з ЄС планують створити комісію з питань етики судів. Брати участь у створенні цієї комісії будуть міжнародні експерти. За судової  системи передбачається міжнародна участь. Що стосується судової реформи - це реформа Вищого адміністративного суду України, реформа кваліфікаційної комісії і створення комісії з питань етики з міжнародною участю, - повідомив глава Кабміну.

Так, Шмигаль назвав ряд умов для отримання допомоги від ЄС:

  • управління державними закупівлями і корпоратизація керуючої ради;
  • реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;
  • впровадження IT-рішень;
  • реформа та вдосконалення системи моніторингу ПДВ;
  • продовження реформи державної служби;
  • поліпшення бізнес-клімату;
  • продовження розширення повноважень приватних виконавців;
  • питання післясудового  врегулювання суперечок;
  • поетапна ліквідації існуючої Державної фіскальної служби;
  • секторальні реформи й державні підприємства.

 

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