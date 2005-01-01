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Перламутровые украшения Pandora

Брендовые коллекции осень – зима наполнены изысканными и оригинальными ювелирными украшениями. В этом сезоне особой популярностью будут пользоваться украшения с массивными камнями, бусы и браслеты из набора крупных натуральных камней и самоцветов, горного хрусталя и перламутра.

Особой изюминкой новых коллекций становятся изделия из белых металлов с перламутровыми камнями различных цветов и оттенков. Бусы представлены в исполнении на тонких цепочках или с подвесками – перламутровыми камнями из нежных пастельных оттенков.

перламутровые украшения Pandora

Браслеты, серьги, клипсы и ожерелья на текстильной основе – так же будут очень модны в этом сезоне. Преимущество отдается изделиям, выполненным в виде цветов или животных, змей, ящериц, птиц с вкраплением перламутровых камней.

Подробнее о перламутровых камешках

Коллекции состоят из оригинальных эксклюзивных украшений ручной работы, выполненных в аккуратном изысканном стиле, позволяющей блистать и быть на виду любой женщине. Новые решения, представленные на сайте https://pandoramag.com.ua/, в применении перламутра в кольцах, браслетах и колье – это цветовая гамма самого перламутра:

  • Белый перламутр – символ женственности и свободы одновременно. Характеризует чистоту и свежесть девушки ли женщины. Особое внимание белому перламутру уделили в 2021 году французские ювелиры. Жемчужные ожерелья, кулоны, кольца с перламутром представлены ими в самых невероятных дизайнерских ювелирных разработках.
  • Розовый перламутр – невероятное количество оттенков розового, в новых брендовых коллекциях, не перестает удивлять и восхищать. Поклонницам розового цвета будет не просто определиться с выбором. Этот цвет придает свой владелице таинственность и романтичность, в соединении с нежностью и чувственностью. Интересно, что ювелирные изделия с розовым перламутром подходят практически к любой одежде женского гардероба – равно как к костюму деловой леди, так и к пляжному ансамблю;
  • Оранжевый перламутр – очень редкий, но невероятно модный оттенок перламутра в этом сезоне. Символика яркого восходящего солнца нового радужного витка в жизни женщины. Более приглушенных тонов – это олицетворение восточных мотивов в ювелирных изделиях. Перламутр этого оттенка – не кричащий, очень сдержанный, символизирующий непременное здоровье и природную красоту женщины;
  • Бирюзовый перламутр – морские путешествия, странствия, романтические мечты связаны с этим оттенком. Обладательницы таких украшений будут чувствовать уверенность в себе, их семьям будет сопутствовать благополучие и удача. Перламутровые самоцветы и кораллы бирюзового цвета – прекрасное сочетание с теплым весенним и летним настроением, связанным с поездками на курорты;
  • Шоколадный перламутр – самый редкий вид перламутра. Таинственный и успокаивающий цвет этого перламутра делает украшения из него пикантными и теплыми. Эти изделия поистине, очень красивы. Они добавляют образу их владелицы непревзойденный и красивый штрих, выражение собственного стиля и уверенности.

Уникальный по своей красоте перламутр издавна и до сих пор активно применяется в создании стильных ювелирных украшений. Великолепие и оригинальность придают абсолютно любому изделию непревзойденную красоту и сияние.

Пандора Гарри Поттер

Украшения из перламутра в представленных коллекциях выполняются в различных стилях. Очень интересно смотрится стиль ретро и кантри. Изделия выполнены на основе натуральной кожи, имеют крупные перламутровые камни с неровными краями. Это ожерелья в этническом стиле и подвесками, закрепленными на шнурках. Так же советуем обратить внимание на новейшую коллекцию украшений Пандора Гарри Поттер. Особенно будет интересна данная коллекция фанатам Гарри Поттера, которые смотрели фильмы или перечитали серию книг.

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