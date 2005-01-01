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Перламутровые украшения Pandora
Брендовые коллекции осень – зима наполнены изысканными и оригинальными ювелирными украшениями. В этом сезоне особой популярностью будут пользоваться украшения с массивными камнями, бусы и браслеты из набора крупных натуральных камней и самоцветов, горного хрусталя и перламутра.
Особой изюминкой новых коллекций становятся изделия из белых металлов с перламутровыми камнями различных цветов и оттенков. Бусы представлены в исполнении на тонких цепочках или с подвесками – перламутровыми камнями из нежных пастельных оттенков.
Браслеты, серьги, клипсы и ожерелья на текстильной основе – так же будут очень модны в этом сезоне. Преимущество отдается изделиям, выполненным в виде цветов или животных, змей, ящериц, птиц с вкраплением перламутровых камней.
Подробнее о перламутровых камешках
Коллекции состоят из оригинальных эксклюзивных украшений ручной работы, выполненных в аккуратном изысканном стиле, позволяющей блистать и быть на виду любой женщине. Новые решения, представленные на сайте https://pandoramag.com.ua/, в применении перламутра в кольцах, браслетах и колье – это цветовая гамма самого перламутра:
Уникальный по своей красоте перламутр издавна и до сих пор активно применяется в создании стильных ювелирных украшений. Великолепие и оригинальность придают абсолютно любому изделию непревзойденную красоту и сияние.
Украшения из перламутра в представленных коллекциях выполняются в различных стилях. Очень интересно смотрится стиль ретро и кантри. Изделия выполнены на основе натуральной кожи, имеют крупные перламутровые камни с неровными краями. Это ожерелья в этническом стиле и подвесками, закрепленными на шнурках. Так же советуем обратить внимание на новейшую коллекцию украшений Пандора Гарри Поттер. Особенно будет интересна данная коллекция фанатам Гарри Поттера, которые смотрели фильмы или перечитали серию книг.
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