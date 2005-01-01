Карантин проти економіки: чи зможемо ми уникнути катастрофи

Поки уряд думає, продовжувати карантин чи ні, в НБУ попереджають про катастрофічні наслідки тотальних обмежень.

Обмеження не для всіх

Створюється враження, що Україна увійшла в карантин, а тепер не знає, як з нього вийти. Пішов п'ятий місяць карантину, і весь цей час ми слухаємо найсуперечливіші заяви про його пом'якшення, посилення, припинення і продовження.

При цьому для того, щоб переконатися, що більшість українців втомилися від обмежень і практично їх не дотримуються, досить вийти на вулицю і озирнутися навколо. У кафе стає все більше людей, на заправках люди потихеньку знову почали не тільки заправляти автомобіль, але і брати каву, в транспорті і в магазинах багато стягують маски під підборіддя. Причому набагато спокійніше до навколишнього оточення почали лояльніше ставитися і самі нервові, хто перші місяць-два носив маски навіть на балконі і дезинфікував руки до виразок.

Виходить, що карантин залишився тільки для деяких видів бізнесу, які продовжують зазнавати збитків і постійно перебувають під загрозою величезних штрафів "за порушення карантинних норм".

В очікуванні катастрофи

Експерти не перший місяць говорять про небезпеку продовження обмежень, а на днях про катастрофічні наслідки тотального карантину попередили в НБУ.

- Я розумію всю серйозність цієї пандемії, раз вона вже по всьому світу, але є економічні процеси, які дуже небезпечно зупиняти, - зазначила в своєму недавньому інтерв'ю голов Нацбанку Катерина Рожкова.

Рожкова порівняла зупинку економіки з зупинкою доменної печі: її вже запустити не можна, треба будувати нову. Напевно, економіка до якогось моменту могла постояти в тому вигляді, в якому у нас був тотальний карантин, а потім - все. І це добре видно на прикладах інших країн: треба економіку запускати, інакше нас чекають катастрофічні наслідки.

У НБУ констатували, що попит на кредити знизився, капітальні інвестиції поставлені на паузу. Коронавірус став нищівним ударом для внутрішнього ринку: коли люди три місяці сиділи вдома, споживання просто обвалилося. І у бізнесу немає впевненості в завтрашньому дні: підприємці не можуть собі дозволити сьогодні взяти кредит, а завтра піти на кілька місяців на тотальний карантин.

Нагадаємо, що слово "катастрофа" в зв'язку з цією кризою звучить не в перший раз. Раніше про катастрофічну ситуацію говорив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, маючи на увазі занадто низьку інфляцію.

"Нам потрібно, щоб банки почали видавати гроші в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", - зазначив Петрашко, і це стало тим рідкісним випадком, коли з чиновником погодилися економісти.

Занадто низька інфляція означає, що у бізнесу будуть проблеми з доходами, тобто частина підприємств збанкрутують або просто закриються, пояснив президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко. Тому погано, коли висока інфляція - тоді гроші втрачають люди, але і в дуже низької інфляції нічого хорошого немає - в цьому випадку гроші втрачає бізнес.

"Треба шукати компроміс"

Аналітик Данило Монін повністю згоден з в. о. глави НБУ: немає сенсу додатково гальмувати економіку, вводячи обмеження великі, що вже наявні. Це ні до чого, вважає експерт: економіці й бізнесу потрібна хоч якась визначеність.

У тому, що Україна сьогодні життєво необхідно знайти компромісний варіант, який дозволить уникнути збільшення темпів поширення інфекції і не матиме серйозного негативного впливу на економіку, впевнений аналітик TeleTrade Сергій Родлер. За його словами, в цілому уряд досить непогано справляється з цим завданням: карантин, хоч і був надмірно жорстким, скасували відносно швидко, а поступове скасування обмежень дозволило уникнути другої хвилі захворювання.

- Зрозуміло, повторне посилення карантину ні до чого доброго не призведе.- Тут навіть не треба шукати приклади за межами країни: за офіційними даними, за перші 5 місяців 2020 року українська економіка скоротилася на 5,9%, а більше половини населення відчули падіння доходів. У квітні повну оплату праці отримали менше половини учасників опитування НБУ. При цьому навіть сам регулятор визнає, що обсяги соціальної допомоги не надали позитивного впливу на матеріальне становище громадян. Головна причина кризи - примусове закриття бізнесу, яке в кінцевому підсумку позначилося і на пересічних українцях. Як довго будуть відновлюватися доходи населення, після чого підприємства зможуть повернутися до звичних обсягів виробництва, на сьогодні невідомо:

Навіть без всякого повторного карантину ЮНІСЕФ прогнозує, що через затяжний характер поточної економічної кризи 6 млн українців можуть опинитися за межею бідності, продовжує Родлер. Сценарій досить похмурий, але передумови для подібних прогнозів все ж є. Наприклад, за даними Держстату, населення витрачає на їжу і комуналку близько половини доходів, а згідно з недавнім дослідженням КМІС, кожному восьмому українцю не вистачає грошей навіть на їжу.

Єдиний вихід

Раніше в МВФ спрогнозували, що відновлення України після корона-кризи може затягнутися до 2024 року, і вітчизняні експерти з цим повністю згодні. Єдиним виходом, кажуть економісти, може стати розвиток вітчизняного виробництва, але про який розвиток може йти мова в період карантину?

Якщо в країні не розвивати внутрішнє виробництво, прориву не буде, каже експерт інституту Growford Олексій Кущ. За його словами, ключова помилка нинішнього уряду полягає в нерозумінні того, що робочі місця не створюються самі по собі, навіть самі низькооплачувані.

- В умовах, коли в країні грошей немає, а світова економіка сповзає в кризу, єдина вірна стратегія - створення внутрішніх економічних кластерів, - говорить Олексій Кущ. - В ідеалі потрібно створити 10-15 кластерів (енергетичний, транспортний, фармацевтичний, біотехнологічний, нафтохімічний і т.д.), які зможуть не просто протриматися в умовах кризи, а й наростити свою капіталізацію. Основна мета всієї цієї роботи - переорієнтувати внутрішнє споживання на свій же внутрішній продукт.

Економіст Андрій Мартинюк додає: в умовах повної невизначеності і нерозуміння, що буде завтра, попит на товари і послуги всередині країни буде на мінімумі. І це цілком зрозуміло: мало хто зважиться купувати речі не першої необхідності, якщо немає розуміння, що буде далі з роботою, зарплатою і цінами.

- На експорт розраховувати також не доводиться, - продовжує Мартинюк. - По-перше, споживання скорочується і в інших країнах, а по-друге, у зв'язку з карантином в тренд вийшов "споживчий патріотизм". Сьогодні країни зацікавлені в тому, щоб підтримати свого виробника, зменшити своє безробіття, підтримати свою економіку. Цим же шляхом слід іти і Україні.