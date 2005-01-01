Кабмін створив нове міністерство і схвалив вихід України ще з двох структур СНД

Кабінет міністрів України на засіданні 22 липня створив нову структуру - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Очолить нове міністерство віце-прем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу, екс-голова Держкосмосу Олег Уруський (16 липня Верховна рада України схвалила його призначення в уряд).

- Необхідно створити нове міністерство. Це питання давно назріло. І важливо сьогодні розставити правильні пріоритети. Це повинні бути нові підходи до розвитку. Сьогодні офіційно ми дамо старт створенню міністерства, - зазначив глава уряду.

Олег Уруський розповів, що новостворене міністерство буде відповідати за "формування та забезпечення, реалізацію державної промислової політики в сферах розвитку стратегічних галузей промисловості".

- Ухвалення цієї постанови дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходження до державного бюджету, розвиток регіонів, позитивно вплине на ринкове середовище, - зазначив віце-прем'єр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що робота в цьому напрямку не обмежиться одним новоствореним міністерством.

"Нафтогаз" - остання надія

Кабінет міністрів затвердив компанію ТОВ "ГК" Нафтогаз України "постачальником" останньої надії "на ринку природного газу. Компанія виграла конкурс і буде поставляти газ споживачам, які не змогли укласти контракт (зараз в Україні у абонента є вибір постачальників газу)." Нафтогаз " пробуде в цьому статусі найближчі три роки.

Відзначається, що цінова пропозиція ТОВ "ГК" Нафтогаз України "- 2711,86 грн за тисячу куб. з ПДВ з націнкою 0%. У разі, якщо споживач з якихось причин не знайшов собі постачальника," Нафтогаз "гарантує йому поставку газу за цією ціною.

В Україні - рекордні запаси газу до зими

Продовжуючи тему енергоресурсів, Денис Шмигаль зазначив: станом на середину літа Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону. Крім того, накопичено рекордні запаси природного вугілля і газу.

За словами прем'єра, всі органи влади і, зокрема, уряд вже готуються до опалювального сезону.

- Станом на 15 липня готовність житлового фонду України до зими можна оцінити на рівні 50%. Це стосується будинків, шкіл та закладів охорони здоров'я. За інформацією, яку дають нам регіони, підготовлено понад 80 тисяч будинків, ми продовжуємо ремонт котелень, - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що в підземних сховищах закачано рекордні запаси газу на рівні 21 млрд кубометрів, також сформувалися рекордні запаси вугілля для теплових електростанцій.

Україна вийде ще з двох угод по СНД

Кабінет міністрів схвалив рішення про вихід України ще з двох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Вони стосувалися гуманітарного співробітництва.

Уряд підтримав проект указу президента про вихід України з угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД. Крім того, Україна виходить і з угоди про Раду з гуманітарного співробітництва в рамках СНД.

Указ набуде чинності після того, як його підпише Володимир Зеленський.

- Причина вихід з угоди очевидна - збройна агресія Російської Федерації проти України і припинення співпраці з агресором в гуманітарній сфері, - зазначив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.