Коронавірус поширюється на десятки метрів навіть при розмові

Вчені з'ясували особливості передачі коронавіруса по повітрю.

Великі краплі, що містять вірус, осідають в радіусі 1,5 метра, проте мікрокраплі можуть поширюватися на десятки метрів.

Карантин слабшає. А разом з ним і пильність. Ми сподіваємося, що, носячи маски і дотримуючись дистанції в 1,5 метра, ми будемо в безпеці: хвороба нас не наздожене. Але вона як і раніше продовжує забирати життя. Розслаблятися рано. Особливо в світлі того, що за останніми даними дотримуватися тільки цих заходів недостатньо.

Лідія Моравська (Lidia Morawska), директор Міжнародної лабораторії якості повітря і здоров'я, і Дональд Мілтон (Donald Milton) з Мерілендського університету в Коледж-Парку провели масштабне дослідження передачі коронавіруса по повітрю. На його основі вони розробили нові рекомендації щодо запобігання захворювання, під якими підписалися 239 фахівців в різних областях науки і техніки (вірусологи, аерофізики, епідеміологи і так далі) з 32 країн.

Наукова робота експертів прийнята до публікації в журнал Clinical Infectious Diseases.

Як з'ясували вчені, вірус передається по повітрю на значно більші відстані, ніж звичайна соціальна дистанція.

Професор Моравська каже: "При типових швидкостях повітря в приміщенні крапля розміром п'ять мікрометрів буде переміщатися на десятки метрів, що набагато більше розмірів звичайного приміщення, і осідати на підлогу з висоти 1,5 метра".

Іншими словами, якщо ми знаходимося без масок в замкнутому задушливому просторі, будь то автобус чи кафе, разом з хоча б одним зараженим, то ризик зараження вкрай великий, незважаючи на дотримання соціальної дистанції.

Однак способи захиститися від небезпеки є. Коли мікрокраплі, що містять вірусні частки, рухаються досить швидко, вони пролітають повз і не встигають потрапити в дихальні шляхи або осісти на слизових.

Великі краплі, що містять вірус, осідають в радіусі 1,5 метра, проте мікрокраплі можуть поширюватися на десятки метрів.

Які ж заходи рекомендують вчені для того, щоб зменшити ймовірність зараження при передачі вірусу по повітрю?

По-перше, потрібно забезпечити ефективну вентиляцію, подаючи в приміщення чисте зовнішнє повітря і мінімізувавши його рециркуляцію. Це особливо важливо в громадських місцях, таких як транспорт, лікарні, навчальні заклади і так далі.

По-друге, потрібно знезаражувати повітря, що циркулює по вентиляційних систем. Для цього підійдуть дезінфікуючі аерозолі і бактерицидну ультрафіолетове випромінювання.

Нарешті, варто уникати скупчень людей в непровітрюваних місцях.

Дотримання цих рекомендацій вимагає певних витрат, але є вкрай необхідним.

Професор Моравська заявляє від імені колективу вчених: "Ми стурбовані тим, що люди думають, ніби вони повністю захищені, якщо слідують поточним рекомендаціям. Насправді для подальшого зниження [темпів] поширення вірусу необхідні додаткові запобіжні заходи".

Наприклад, в одному з експериментів були проаналізовані три групи людей, що сиділи в одному ресторані з дотриманням дистанції. Вони не спілкувалися між собою і не контактували ніяким іншим прямим або непрямим (через предмети) способом. Однак передача вірусу сталася по повітрю.