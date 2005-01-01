Особенности детских рюкзаков ТМ Kite

В 2008 году большинство родителей вздохнули с облегчением. На рынке появилась продукция под ТМ Kite которая сразу завоевала популярность. Основное направление бренда – выпуск рюкзаков и канцелярских принадлежностей для школьников. В дальнейшем производитель расширил ассортимент что привело к появлению продукции которую с успехом можно использовать не только в городских условиях, но и при активном отдыхе. Это рюкзаки и аксессуары серии:

«City»;

«Education»;

«Sport»;

«Business»;

«Fashion»;

«Kids».

Рассмотрим основные моменты характерные для продукции бренда.

Форма поверхности, прилегающей к спине

Основной недостаток некачественных рюкзаков на первый взгляд не виден. Последствия могут проявиться в дальнейшем. Речь идет об анатомической спинке. Рюкзаки Kite повторяют естественный изгиб спины и помогают правильно распределить нагрузку на позвоночник. В отдельных случаях, когда существуют проблемы с осанкой, владелец может ощущать дискомфорт, что заставляет его принимать правильное положение тела.

Форма и размер лямок

Характерная особенность рюкзаков Kite – S-образные лямки не сползают с плечей во время передвижения. Ширина от 5 см позволяет не натирать плечи. Расстояние между лямками в месте прошивая в верхней части рюкзака составляет 4 см. Это гарантия что воротник не будет заминаться при любых условиях.

Дополнительные ремни

Эти детали позаимствованы производителем из профессионального туристического снаряжения. Грудной и поясной ремень плотно фиксирует рюкзак на теле, не позволяя ему болтаться при ходьбе, беге. Одновременно это решение позволяет разгрузить поясничный отдел позвоночника.

Светоотражающие элементы

Безопасность ребенка должна быть на первом месте. Специальные детали имеют специфическое напыление способное отражать свет от уличных фонарей и движущихся машин. Эксперименты показали, что в этой ситуации человек заметен на расстоянии более 100 м.

Внутреннее устройство

Все рюкзаки детские от Kite внутри оборудуются специальными отделами. Это позволяет правильно организовать расположение книг и школьных принадлежностей и поддерживать должный порядок. Производитель рекомендует тяжелые учебники размещать ближе к спине. Это смещает центр тяжести к позвоночнику и способствует правильной осанке во время движения.

Функциональность

Множество внешних карманов и боксов позволяют извлекать необходимы мелочи без необходимости снятия изделия. Надежные молнии уберегут личные вещи от утери или кражи.

Производитель объединил свою продукцию не только в серии по вариантам использования, но и по дизайну. При желании можно полностью укомплектовать ребенка к школе необходимыми предметами, украшенными изображениями героев из полюбившихся мультфильмов.

Высокое качество продукции ТМ Kite естественно стал причиной недобросовестной конкуренции. На рынке появилось множество подделок. Производитель предупреждает – каждый официальный представитель или дилер компании имеет специальный именной сертификат с уникальным номером. Настоятельно рекомендуем убедиться в его наличии при покупке любого товара с логотипом бренда.