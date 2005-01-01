Какой тип девичника можно устроить

В этой статье вы узнаете о том, как и где можно провести девичник. Это не просто своеобразный ритуал, а ещё и отличный способ отвлечься от свадебной подготовки и сделать для себя небольшой праздник!

Тусовка в кафе или ресторане

Даже если у вас нет времени устраивать что-то грандиозное, всегда есть ответ где можно провести девичник в Днепре. Кафе Карусель по четвергам подготовить игристый безлимит. Но чтобы вечер прошел увлекательно и весело - не налегайте на спиртное слишком сильно.

Пикник

Берите большую корзину, плед, шампанское, бокалы и вперёд на природу. Устроить девичник в теплое время года - всегда особенно приятно. Не забудьте подготовить аксессуары по типу соломенных шляп или цветочных композиций (если собираетесь фотографироваться).

В качестве развлечения берите с собой:

Фрисби. Бадминтон. Любую другую любимую игру.

Фотосессия

Почти все девушки любят фотографироваться и с этим не поспоришь. Такой вариант будет особенно подходящим, если вы так редко встречаетесь большой компанией. Только продумайте заранее концепцию и стилистику съемки. Если вы не уверены в концепции, пообщайтесь с понравившимся фотографом.

Пижамная вечеринка

Пожалуй, самый классический вариант для девичьих посиделок. Выбирайте для этого вечера любимые фильмы, подготовьте угощения и не забудьте про пижамы.

Мастер-класс

Идеальная возможность познакомить всех своих подружек между собой и сплотить коллектив. Совместный труд объединяет не хуже вечеринок, поэтому выбирайте подходящий для себя вариант: пеките пирожки, собирайте букеты, учитесь рисовать, вышивать или займитесь творчеством.

Стиль “Хиппи”

Подбирайте сарафан в цветочек, берите в аренду минивэн и выезжайте на природу. Только обязательно возьмите с собой тёплые пледы и подушки. Уверены, ваш день пройдет очень позитивно. Заплетайте друг другу косички, смело пойте песни и танцуйте. В общем, получайте эмоции!

Попробуйте что-то новенькое

Вовсе не обязательно следовать устоявшимся традициям. Можно:

сходить в боулинг;

поиграть на приставке в “mortal kombat”;

отправиться пейнтбольный клуб.

Возможно, не самое очевидное занятие для девичника, но зато он будет точно не скучным.

Шопинг

О, да! В этом случае можно объединить приятное с полезным. Отправляйтесь за покупками к свадьбе. Подбирайте платья, аксессуары и обязательно отметьте удачный поход с вечерней программой в любимом заведении.

Спортивная тусовка

Совместное катание на роликах, занятие йогой и даже урок танцев - это хороший способ провести время! Этот вариант точно подойдет для активных компаний, для которых спорт является важной частью жизни.

Сюрприз-девичник

У многих невест нет времени на подготовку девичника и в этом случае можно просто передать организацию девичника своим подружкам. Пусть для вас это станет приятным сюрпризом, а подружки смогут полностью реализовать свой потенциал.