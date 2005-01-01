Фізики створили матеріал, який неможливо розрізати

Зразок, який так і не вдалося розпиляти "болгаркою".

Матеріал складається з пористої алюмінієвої основи і керамічних сфер.

Вчені створили легкий і гнучкий матеріал, який практично неможливо розрізати або просвердлити. Дивно, але прообразом нової броні стала шкірка грейпфрута і раковина молюска морське вушко.

Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в журналі Scientific Reports дослідниками з Великобританії і Німеччини.

Основа матеріалу - легка алюмінієва "піна" з дрібними порами. У ній впроваджені керамічні кульки діаметром 1,3 сантиметра, укладені в правильні ряди. Матеріал в 6,7 разів легше сталі. При цьому він не піддається ні свердлу, ні кутовій шліфувальній машині ( "болгарці"), ні гідроабразивному різанню, що вже підтверджено випробуваннями.

Матеріал складається з пористої алюмінієвої основи і керамічних сфер.

Справа в тому, що конструкція парадоксальним чином пристосовується до ріжучого інструменту, направляючи його енергію на руйнування його самого. За здатність до таких метаморфоз вчені назвали своє дітище Протеєм (це давньогрецьке божество славилося своїм умінням змінювати вигляд).

Справа в тому, що лезо або свердло, занурюючись в матеріал, завжди трохи коливається. "Протей" з готовністю підсилює ці коливання, працюючи як резонатор. В результаті ріжучакромка просто руйнується, і інструмент затупляється.

Якщо ж "агресору" все ж вдається роздрібнити керамічні сфери, ті розсипаються на дрібні шматочки, заповнюючи собою порожнечі в алюмінієвій "піні". В результаті матеріал стає ще більш неподатливим.

Ці ж сфери протистоять струменям води, що випускається під тиском при гідроабразивному різанні. Потрапляючи на опуклу керамічну поверхню, струмінь води розширюється. При цьому її швидкість зменшується в сотні разів, а разом з нею і тиск, який вона чинить на речовину. У підсумку замість нещадного водяного ножа виходить щось на кшталт нешкідливого душа.

Творці пропонують використовувати "Протей" для виготовлення велосипедних замків, спеціальних щитків на ріжучих інструментах, які оберігають робочого від травм, і так далі. Легкому матеріалу, що невразливий для портативних ризиків, знайдеться чимало застосувань (по крайній мірі, поки в наше життя не ввійдуть ручні лазери).