Китай відправив до Червоної планети свій перший марсохід

Сьогодні, 23 липня 2020 року, до Червоної планети відправився перший китайський марсохід. Пуск був проведений з космодрому Веньчан за допомогою китайської ракети-носія "Чанчжен-5".

Місія "Тяньвень-1" включає орбітальний зонд і ровер. Вони прибудуть до Марса в лютому 2021 року. Планується, що через 2-3 місяці після цього орбітальний апарат почне наукові спостереження, а посадковий модуль з марсоходом відокремиться від нього і здійснить посадку на рівнині Утопія.

Вибір місця посадки, звичайно ж, не випадковий. Рівнинний рельєф буде ідеальний для подорожей ровера. Крім того, рівнина Утопія розташована досить близько до екватора, а значить, сонячні батареї марсохода будуть відмінно забезпечені світлом. Нарешті, при посадці на низовину парашут посадкового модуля спрацює ефективніше.

До слова, людство вже має досвід посадки апаратів на рівнину Утопія. Саме тут в 1979 році сів американський зонд "Вікінг-2".

Втім, нова місія Піднебесної не стане повторенням пройденого. Досить сказати, що "Тяньвень-1" разом з паливом важить п'ять тонн і несе 13 наукових приладів. Сім інструментів встановлені на борту орбітального зонда і шість - на борту ровера.

Орбітальний апарат несе дві фотокамери: середнього і високого дозволу. Перша з висоти 400 кілометрів може робити знімки з роздільною здатністю 100 метрів, а друга - з дозволом два метри. Спектрометр на борту зонда буде визначати хімічний склад що складають поверхню Марса порід. Для сканування поверхні планети призначений і радар.

Крім того, зонд має прилади для вивчення навколишнього його навколопланетного простору. Їх три: магнітометр, детектор нейтральних частинок та іонів, а також аналізатор енергійних частинок.

Макет марсохода місії "Тяньвень-1".

240-кілограмовий ровер (який майже вдвічі важчий за свого місячного "побратима" Yutu) теж до зубів озброєний науковою апаратурою. Він має дві власні камери, спектрометр, магнітометр і радар. Ці прилади за своїми функціями дублюють встановлені на орбітальному зонді, але, перебуваючи безпосередньо на планеті, вони будуть отримувати набагато більш детальну інформацію. Наприклад, радар буде "просвічувати" Марс на глибину до ста метрів під поверхнею.

Весь цей арсенал інструментів допоможе досліджувати геологію Марса, вивчити поверхневий шар грунту і виміряти розподіл водяного льоду. Також планується досліджувати іоносферу планети і виміряти магнітні поля на її поверхні і в ближньому космосі.

Нагадаємо, що раніше на поверхні Марса успішно працювали тільки американські апарати. Радянські і європейські зонди або розбивалися об поверхню планети, або виходили з ладу незабаром після м'якої посадки.

А ось список країн, що мають досвід успішного дослідження Марса з орбіти, більш великий. Це СРСР, США, Індія і держави, асоційовані з Європейським космічним агентством. Нещодавно до Червоної планети оговтався і перший арабський зонд.

Китай вперше спробував увійти в цей клуб в 2011 році. Російський апарат "Фобос-Грунт" ніс на борту китайський мікросупутник "Інхо-1". Але російський апарат зазнав аварії, а разом з ним загинув і китайський. Тепер Піднебесна робить нову спробу, спираючись на накопичений досвід дослідження Місяця за допомогою роверів (Вести.Ru докладно розповідали про нього).

Додамо, що назва "Тяньвень" взято з поеми великого давньокитайського поета Цюй Юаня і означає "питання до неба". У людства багато питань до неба. На частину з них повинна відповісти нова марсіанська місія.