Створено робота для дистанційного збору аналізів на небезпечні інфекції

Новий робот під управлінням оператора здатний взяти мазок з носа і рота пацієнта.

Інженери створили робота, який дозволяє лікарю взяти аналіз у пацієнта, не вступаючи з ним в контакт. Ця технологія може захистити медиків від зараження небезпечними захворюваннями.

Пандемія COVID-19 наочно показала, якому ризику піддаються лікарі, які контактують з носіями небезпечних інфекцій. Щоб убезпечити медичний персонал, фахівці з Корейського інституту машинобудування і матеріалів розробили систему, яка дозволить медику в буквальному сенсі триматися подалі від пацієнта і при цьому виконувати свою роботу.

Згідно з задумом розробників, тепер збір аналізів повинен відбуватися так. Пацієнт заходить в кімнату, де немає інших людей, зате є робот. Людина поміщає своє обличчя в спеціальну рамку, яка фіксує положення підборіддя і чола, і зберігає нерухомість. В цей час роботизована рука, озброєна одноразовим тампоном, може взяти у нього мазок з носа і рота.

При цьому рухами робота управляє лікар, який знаходиться в окремій кімнаті і стежить за тим, що відбувається за допомогою відеокамери. Робот також підтримує двосторонній аудіо зв'язок між медиком і пацієнтом, так що вони можуть обмінюватися репліками.

Новий робот дозволяє лікарю уникнути прямого контакту з пацієнтом.

Конструкція дозволяє маніпулятору рухатися в будь-яких напрямках. Система також вимірює тиск на тампон з боку тканин носа або рота. Ці датчики замінюють оператору дотик, роблячи процес комфортним для пацієнта.

"Ця технологія дозволяє без прямого контакту брати проби у осіб з симптомами захворювань з високим ризиком [зараження], - говорить співавтор розробки Джунхо Со (Joonho Seo). Я очікую, що вона буде корисна для виявлення хвороб високого ризику, таких як COVID-19 , і сподіваюся, що вона буде сприяти безпеці та добробуту медичного персоналу під час пандемій та епідемій ".

Втім, поки новий робот випробовувався лише на муляжах людської голови. Розробники ще не готові сказати, коли подібні системи надійдуть у продаж.

Сертифікація медичного обладнання - нешвидкий процес, так що робот напевно не встигне внести свій вклад в боротьбу з нинішньою пандемією. Втім, експерти побоюються, що вона далеко не остання.